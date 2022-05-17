Три наряда невесты и Джим Джармуш в гостях: Хлоя Севиньи сыграла свадьбу через два года после регистрации брака
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Три наряда невесты и Джим Джармуш в гостях: Хлоя Севиньи сыграла свадьбу через два года после регистрации брака

Три наряда невесты и Джим Джармуш в гостях: Хлоя Севиньи сыграла свадьбу через два года после регистрации брака

В прошлом году актриса Хлоя Севиньи сообщила, что она и арт-директор галереи Karma Art Синиша Макович поженились в марте 2020 года, за два месяца до рождения их сына Вани. Тогда, в разгар пандемии коронавируса, все обошлось скромной регистрацией брака в мэрии Нью-Йорка, ну а теперь супруги решили наверстать упущенное и сыграть шумную свадьбу в кругу близких и друзей.

Церемония прошла 15 мая в небольшой церкви в Коннектикуте, а затем веселье продолжилось в ночном клубе Нью-Йорка Paul's Casablanca. Среди гостей торжества были Дерек Бласберг, Джим Джармуш, Наташа Лионн и другие.


Синиша Макович и Хлоя Севиньи с сыном Ваней



Ожидание свадьбы невеста решила компенсировать нарядами — Хлоя сменила за день сразу три образа, и они отличались от традиционных старомодных платьев. Как и Кортни Кардашьян, которая пошла под венец с Трэвисом Баркером в облегающем мини и фате-болеро, Севиньи также решила по-новому взглянуть на свадебный дресс-код и обратилась к современным и обсуждаемым модным коллекциям. Так, главным нарядом дня Хлои стало полупрозрачное платье, созданном Гленном Мартенсом для Jean Paul Gaultier в рамках недавней кутюрной коллаборации.


Синиша Макович и Хлоя Севиньи в платье Glenn Martens x Jean Paul Gaultier

Затем невеста переоделась в мини-платье с кружевным шлейфом Loewe, ну а на вечеринку уже отправилась в кружевном комбинезоне Mugler.


Хлоя Севиньи в платье Loewe



Хлоя Севиньи в комбинезоне Mugler с Синишей Маковичем и гостем


Вчера был, несомненно, величайший день в моей жизни. Мы так счастливы наконец-то поделиться своей любовью и преданностью с друзьями и семьей. Так много людей вложили столько труда, чтобы сделать день просто идеальным, поэтому от всего сердца, разрывающегося от эмоций, спасибо вам,

— написала Хлоя в своем инстаграме*.


Джим Джармуш
Наташа Лионн и Мэттью Аведон
Дерек Бласберг и Хлоя Севиньи

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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