Вера Брежнева разучилась проявлять эмоции
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Вера Брежнева разучилась проявлять эмоции

Вера Брежнева разучилась проявлять эмоции
Певица Вера Брежнева рассказала о своих проблемах. Популярная артистка, которая сейчас живет в Италии вместе с мужем Константином Меладзе, рассказала в микроблоге, что в минувшую субботу смотрела финал «Евровидения-2022». Вера Брежнева поблагодарила всех, кто отдал свои голоса за коллектив Kalush Orchestra, который представлял Украину. Именно они и стали победителями конкурса «Евровидение-2022». Вера Брежнева призналась, что на результаты музыкального состязания отреагировала слезами.
Вера Брежнева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Оказалось, что я разучилась проявлять эмоции. И вместо них были только слезы, тихая радость внутри и благодарность. Поздравляю всех нас», — написала Вера Брежнева. Напомним, на «Евровидении-2022» не обошлось без скандала. Делегация из Румынии заявила о фальсификациях. Эта страна отдала 12 баллов Молдавии, а их засчитали Украине. При этом результаты конкурса решено оставить без изменений.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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