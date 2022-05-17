Виктория Боня похвасталась шикарным кольцом от мамы миллиардера Смерфита

Ведущая Виктория Боня показала шикарное кольцо. Модель всерьез задумалась над воссоединением с Алексом Смерфитом. Похоже, теперь бывшей звезде «Дома 2» ничто не может помешать выйти замуж за отца своей дочки. Сын миллионера нагулялся и больше не засматривается на других девушек, да и его родители, похоже, изменили своё отношение к российской звезде реалити-шоу. В Сети появились кадры, на которых Боня хвастается уникальным украшением, которое она получила в подарок от матери Алекса. Речь идет о золотом кольце с «дорожкой» бриллиантов. По словам Виктории, найти в продаже второе такое украшение невозможно. «Колечко мне подарила мама Алекса. Это её собственное кольцо и сейчас таких в продаже нет», — похвасталась Виктория.Виктория Боня похвасталась колечком Интересно, такой щедрый подарок говорит о том, что мать Смерфита готова принять Боню в семью? Ходили слухи, что именно она была против того, чтобы Алекс женился на Виктории. Ей не нравилось, что сын выбрал себе «простушку» из России вместо наследницы какой-нибудь европейской империи. Отец Смерфита поддерживал супругу и тоже был против свадьбы сына с Боней. Напомним, что жизнь Смерфита после разрыва с Боней резко пошла под откос. Вскоре после расставания он тяжело заболел. Врачи долго не могли понять, что с ним происходит, пока не обнаружили у него симптомы болезни Лайма. Недуг едва не привел к трагедии, но Алекс всё же, потеряв много сил и времени на лечение, пошел на поправку.