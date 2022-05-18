31 мая SnowRunner обновят до Xbox Series X | S — со стартом седьмого сезона

Вадим Карасев





Разработчики игры SnowRunner анонсировали новый седьмой сезон игры. Они объявили, что он начнется в SnowRunner уже через две недели — 31 мая, и седьмой сезон SnowRunner получит название Compete & Conquer.

События нового сезона SnowRunner развернутся в штате Теннесси. Обладатели Year 2 Pass получат летнюю карту с новыми гоночными активностями. Кроме того, в игре появятся два новых автомобиля — это гоночный грузовик Azov 43-191 Sprinter и легкий скаут Gor BY-4.





Вместе с выходом седьмого сезона, 31 мая игра SnowRunner получит обновление до Xbox Series X | S и Playstation 5, которое разработчики анонсировали ранее. Кроме того, со стартом нового сезона игра будет иметь полный кроссплатформенный мультиплеер между Xbox, Playstation, PC и Switch.

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