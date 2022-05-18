7 признаков, что вы встречаетсь с транжирой

1. Он маменькин сыночек

2. Он часто пользуется кредитной карточкой

3. Он часто не берет телефонную трубку

4. У него большая, но скудно обставленная квартира

5. Он пользуется машиной друга

6. Он просит оформить на вас кредит

7. Он ведет себя очень неровно

Он может быть очень милым и обаятельным, возможно, вы даже строите далеко идущие планы на этого мужчину, но если сейчас вам нравится, что он разбрасывается деньгами, где гарантия того, что вам это придется по вкусу в семейных отношениях? Спору нет: в качестве бойфренда транжира – идеальный вариант. Он никогда не скупится на подарки и угощения, он выполнит любой каприз своей дамы. Однако как только отношения становятся более-менее серьезными, слишком щедрый кавалер оказывается не таким уж и хорошим! Недавно проведенное исследование выявило, что именно деньги становятся главной причиной раздора современных пар. Собственно, не столько сами деньги, сколько разное отношение супругов к тому, как их стоит тратить. Как же понять, что ваш мужчина, потенциальный муж – транжира?В разговорах с вами нет-нет да и промелькнет тень его мамы. Она, как тень отца Гамлета, постоянно где-то рядом: мужчина рассказывает, как мама баловала его в детстве, как она опекает его сейчас. Как правило, слишком обласканные, ни в чем не знающие отказа мальчики, вырастая, остаются такими же инфантильными, как и в детстве. А транжирство – это один из признаков инфантилизма, ведь за ним скрывается неумение или нежелание брать на себя ответственность за собственные деньги.Если молодой человек, желая произвести впечатление на даму своего сердца, один или два раза не рассчитает свои средства и залезет в долги, в этом ничего удивительного нет. Но если такое поведение является для мужчины нормой, если он постоянно запускает руку в кредитные деньги, вам стоит насторожиться: вероятно, он не умеет планировать свой бюджет.Как известно, недобросовестным должникам обычно по десять раз звонят и шлют сообщения в надежде, что они все-таки расплатятся. Если молодой человек, посмотрев на номер входящего, нажимает отбой, имейте в виду: «на том конце провода» может быть не бывшая любовница, а коллектор.Желая пустить пыль в глаза и вызвать зависть у своих знакомых, он купил себе довольно большую квартиру, гораздо большую, чем нужна одному холостяку. Но средств на то, чтобы ее обставить и сделать ремонт, уже не хватило. Возможно, он все время откладывает покупку мебели на потом, однако никак не может скопить нужную сумму: он просто транжирит заработанные деньги до копеечки!Казалось бы: хочется тебе иметь собственное авто – так купи его. Если такая покупка тебе не по карману, пользуйся общественным транспортом, в этом нет ничего постыдного. Если же мужчина, желая казаться круче, постоянно берет попользоваться машину у друга, он явно стремится казаться зажиточнее, чем он есть на самом деле. А значит, он, скорее всего, тратит больше, чем зарабатывает.Если из уст молодого человека прозвучала такая просьба, стоит моментально насторожиться! Вы имеете дело либо с аферистом, либо с транжирой, который имеет очень нехорошую кредитную историю, и банки отказываются давать ему в долг. И в первом, и во втором случае вы рискуете сама выплачивать его кредит, если оформите его на свое имя.Сегодня он преподнес вам очень недешевый подарок, а завтра просит, чтобы вы одолжили ему мелочь на метро. Сегодня он старается выбрать такой маршрут прогулки, чтобы не проходить мимо кафе и ресторанов (вдруг вы предложите туда зайти), а завтра заказывает на дом шикарный обед. Неумение распланировать свои расходы таким образом, чтобы хватало от зарплаты до зарплаты – первый признак транжиры. Встретившись с таким типом, хорошенько подумайте: согласитесь ли вы терпеть такое поведение в семейной жизни? Если нет, ваш брак наверняка обречен.