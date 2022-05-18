Аккаунт недели. Телеграм-канал бьюти-директора Tatler
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Аккаунт недели. Телеграм-канал бьюти-директора Tatler

Аккаунт недели. Телеграм-канал бьюти-директора Tatler

В рубрике "Аккаунт недели" рассказываем о телеграм-канале by Daria о косметических новинках, знаменитостях и уходе за собой.

Кто

Дарья Кузнецова — бьюти-директор журнала Tatler последние десять лет. До этого она работала в Vogue. Несмотря на то, что Дарья специализируется на материалах о косметике и бьюти-процедурах, она считает: ничто так не красит женщину, как уверенность в себе.

21 апреля Condé Nast объявил о прекращении работы на территории России в связи с военной спецоперацией на Украине. Как и многие другие, Дарья — редактор журнала, который больше не выходит в России, — выбрала телеграм-канал как площадку для самовыражения.


О чем

11 марта Дарья Кузнецова создала телеграм-канал by Daria — сейчас у него около двух тысяч подписчиков. В канале можно прочитать о новинках парфюмерии, информацию о салонах красоты и спорте, рецензии на косметику. Здесь можно найти практически все: какие средства использовать для укрепления волос, куда пойти на занятия танцами или на массаж, как следить за своим здоровьем. Дарья рассказывает о пластических операциях звезд, обсуждает модные образы знаменитостей, рассуждает о перспективах российских косметологических клиник ("тревожиться, что из клиник вот-вот исчезнут препараты, пока не стоит"). Иногда создательница канала делится с подписчиками историями из закулисья глянцевого мира и рассказывает о буднях Tatler.

Для кого

Для всех, кто увлекается бьюти-новинками и хочет читать о передовых трендах в укладках, маникюре и макияже, а также следить за новыми образами знаменитостей.



Елизавета Вернигор
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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