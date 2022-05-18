Алина Загитова в комбинезоне с мини-шортами подчеркнула изящные ножки

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, сегодня, 18 мая отмечает 20-летие. Фигуристка из Ижевска, ставшая олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании на Играх в Пхенчхане, 18 мая отмечает день рождения. Алине Загитовой исполнилось 20 лет. Она — одна из самых титулованных спортсменок современности. Завоевав все возможные медали, подопечная Этери Тутберидзе объявила о приостановке спортивной карьеры. При этом Алина остается на виду: она выступает в ледовых шоу, стала соведущей Алексея Ягудина в проекте «Ледниковый период» на Первом канале. На личной страничке в микроблоге фигуристка поделилась свежими кадрами, представ в праздничном наряде.Алина Загитова Алина Загитова примерила черный монохромный ультракороткий комбинезон. Наряд идеально подчеркивал точеную фигурку спортсменки, точь-в-точь повторяя все ее девичьи изгибы. Изюминкой образа стали тонкий поясок и босоножки на высоком каблучке с платформой. А свои длинные волосы спортсменка оставила распущенными. Главный акцент фигуристка сделала на стройности ножек и узкой талии.Алина Загитова Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в соцсетях тепло и нежно поздравила фигуристку Алину Загитову с 20-летием.«Дорогая наша чемпионесса! Поздравляю тебя с прекрасным юбилеем! Ты много сделала, и надеюсь, что еще много сделаешь в том деле, которому служишь! Будь счастлива!», - пожелала Тарасова знаменитой фигуристке. Заметим, что на зимней Олимпиаде 2022 года Алина Загитова работала в качестве журналиста. Она яростно поддерживала российских спортсменок. Напомним, что в 2020 году Загитова объявила о паузе в карьере и в последний раз попала в рейтинг Forbes «40 самых успешных звезд России младше 40 лет». Ей было восемнадцать — она была самой юной в этом списке. По оценкам издания, ее доход за год составил 1,1 миллиона долларов, и для нашего фигурного катания это беспрецедентно большая цифра.