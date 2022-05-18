Андрей Макаревич доит россиян, но жить тут не хочет

Андрей Макаревич использует Россию как прилавок, уверен Шахназаров. Артист не стесняется идти против большинства и открыто высказывает свое недовольство в связи с политической повесткой в мире. Это не нравится многим российским патриотам. Недавно лидер группы «Машина времени» вновь высказался в соцсетях. Макаревич поддержал Максима Леонидова, который решил переехать в Израиль, и написал, что их места в России начали занимать другие артисты. За действиями музыканта внимательно следит журналист Михаил Шахназаров, который в своем шоу «Шах и мат» не мог пройти мимо слов рок-легенды и записал обращение к нему. Политолог считает, что Макаревич продал Родину за бесценок, при этом долгое время зарабатывал тут деньги, говорил о любви к стране и патриотизме. Также Шахназарову не понравилось, что певец смотрит на других свысока.Андрей Макаревич - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Андрей Вадимович, места можно занять за прилавком. Россия же для вас прилавок. А по поводу того, что артисты разъехались... Ну, не все. У нас осталось много профессионалов. Теперь они будут, молодых-то вы не пускали. У вас же своя тусовочка, которая оборону заняла и все — никого другого. Все будет — главное, чтобы вы не возвращались. И вот это ваше самомнение, мол, вы артист, а все остальные — говно… Словом, надеюсь, больше не вернетесь», — заявил авто канала. Отметим, что Макаревич не комментирует выпады в свой адрес и редко дает интервью. Зато, судя по всему, он ведет в Израиле активную светскую жизнь. На днях музыкант появился на одном из мероприятий, где сидел вместе с Аллой Пугачевой и Борисом Гребенщиковым. Кадр опубликовал Максим Галкин. «Три звезды — три светлых повести», — так подписал кадр юморист, делая отсыл к хиту именитой супруги.