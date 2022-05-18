Андрей Макаревич доит россиян, но жить тут не хочет
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Андрей Макаревич доит россиян, но жить тут не хочет

Андрей Макаревич доит россиян, но жить тут не хочет
Андрей Макаревич использует Россию как прилавок, уверен Шахназаров. Артист не стесняется идти против большинства и открыто высказывает свое недовольство в связи с политической повесткой в мире. Это не нравится многим российским патриотам. Недавно лидер группы «Машина времени» вновь высказался в соцсетях. Макаревич поддержал Максима Леонидова, который решил переехать в Израиль, и написал, что их места в России начали занимать другие артисты. За действиями музыканта внимательно следит журналист Михаил Шахназаров, который в своем шоу «Шах и мат» не мог пройти мимо слов рок-легенды и записал обращение к нему. Политолог считает, что Макаревич продал Родину за бесценок, при этом долгое время зарабатывал тут деньги, говорил о любви к стране и патриотизме. Также Шахназарову не понравилось, что певец смотрит на других свысока.
Андрей Макаревич - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Андрей Вадимович, места можно занять за прилавком. Россия же для вас прилавок. А по поводу того, что артисты разъехались... Ну, не все. У нас осталось много профессионалов. Теперь они будут, молодых-то вы не пускали. У вас же своя тусовочка, которая оборону заняла и все — никого другого. Все будет — главное, чтобы вы не возвращались. И вот это ваше самомнение, мол, вы артист, а все остальные — говно… Словом, надеюсь, больше не вернетесь», — заявил авто канала. Отметим, что Макаревич не комментирует выпады в свой адрес и редко дает интервью. Зато, судя по всему, он ведет в Израиле активную светскую жизнь. На днях музыкант появился на одном из мероприятий, где сидел вместе с Аллой Пугачевой и Борисом Гребенщиковым. Кадр опубликовал Максим Галкин. «Три звезды — три светлых повести», — так подписал кадр юморист, делая отсыл к хиту именитой супруги.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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