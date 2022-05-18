Анну Нетребего осудили за политическую спекуляцию ради денег
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Анну Нетребего осудили за политическую спекуляцию ради денег

Анну Нетребего осудили за политическую спекуляцию ради денег
Директор оперы считает, что оперной певице Анне Нетребко стоит выбрать либо политику, либо карьеру. Скандал с увольнением Анны Нетребко из лучших театров мира до сих пор вызывает вопросы у публики. В чем провинилась великая оперная певица, которая никогда не лезла в обсуждение политики? Почему с ней вдруг расторгли контракты ведущие сцены мира? Отмена русской культуры по всему миру привела к чудовищным результатам — россиянам не дают сниматься в кино, играть в театре и выступать на сцене. Нелепые обвинения коснулись даже Анны Нетребко, которая уже много лет живет за границей. Так, в апреле ее неожиданно убрали из всех европейских постановок. «Я, кстати, стал первым, кто так поступил. И, несмотря на то, что Валерий Гергиев мой хороший друг, я отстранил его от работы. Я также отстранил оперную певицу Анну Нетребко и некоторых артистов балета», — сказал директор Баварской оперы Серж Дорни, который считает, что людей «следует делить на разные категории». Такое заявление деятель культуры сделал в эфире нового шоу пранкеров Вована и Лексуса «Вил». Они позвонили Дорни от имени министра культуры Украины.
Анна Нетребко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Да, я расторг с Анной все контракты. Честность ее заявлений вызывает сомнения. В любом случае, они были сделаны слишком поздно. У нас нет планов по сотрудничеству с Нетребко в будущем. Мы отказались от этого. Я сообщил ей все по телефону: «Вы ездили в Донецк, вы занимались сбором средств. И сейчас вы заявляете, что не ангажированы? Вы то в политике, то вне ее, когда вам это невыгодно. Я этого не понимаю», — заявил глава Баварской оперы. Его слова вызывали негодование гостей в студии — ими стали видные представители оперы и балета. К примеру, присутствующая при розыгрыше Анастасия Волочкова в шоке от слов Дорни и считает, что его нужно срочно снимать с должности. «Я начинала свой путь в одном театре с Анной Нетребко. Что бы ни происходило, мы должны оставаться людьми. Творческие люди вообще вне политики, при чем тут Нетребко?» — негодует бывшая прима. Блондинка отметила, что если завтра ей позвонят из Баварского театра, то она пошлет их далеко и надолго, потому что такое отношение к своей стране и коллегам она терпеть не намерена. Отметим, что после того как Нетребко начали «отменять», она опубликовала пост, в котором рассказала, что не имеет ничего общего с политикой и хочет лишь заниматься творчеством.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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