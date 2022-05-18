Анну Нетребего осудили за политическую спекуляцию ради денег

Директор оперы считает, что оперной певице Анне Нетребко стоит выбрать либо политику, либо карьеру. Скандал с увольнением Анны Нетребко из лучших театров мира до сих пор вызывает вопросы у публики. В чем провинилась великая оперная певица, которая никогда не лезла в обсуждение политики? Почему с ней вдруг расторгли контракты ведущие сцены мира? Отмена русской культуры по всему миру привела к чудовищным результатам — россиянам не дают сниматься в кино, играть в театре и выступать на сцене. Нелепые обвинения коснулись даже Анны Нетребко, которая уже много лет живет за границей. Так, в апреле ее неожиданно убрали из всех европейских постановок. «Я, кстати, стал первым, кто так поступил. И, несмотря на то, что Валерий Гергиев мой хороший друг, я отстранил его от работы. Я также отстранил оперную певицу Анну Нетребко и некоторых артистов балета», — сказал директор Баварской оперы Серж Дорни, который считает, что людей «следует делить на разные категории». Такое заявление деятель культуры сделал в эфире нового шоу пранкеров Вована и Лексуса «Вил». Они позвонили Дорни от имени министра культуры Украины.Анна Нетребко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Да, я расторг с Анной все контракты. Честность ее заявлений вызывает сомнения. В любом случае, они были сделаны слишком поздно. У нас нет планов по сотрудничеству с Нетребко в будущем. Мы отказались от этого. Я сообщил ей все по телефону: «Вы ездили в Донецк, вы занимались сбором средств. И сейчас вы заявляете, что не ангажированы? Вы то в политике, то вне ее, когда вам это невыгодно. Я этого не понимаю», — заявил глава Баварской оперы. Его слова вызывали негодование гостей в студии — ими стали видные представители оперы и балета. К примеру, присутствующая при розыгрыше Анастасия Волочкова в шоке от слов Дорни и считает, что его нужно срочно снимать с должности. «Я начинала свой путь в одном театре с Анной Нетребко. Что бы ни происходило, мы должны оставаться людьми. Творческие люди вообще вне политики, при чем тут Нетребко?» — негодует бывшая прима. Блондинка отметила, что если завтра ей позвонят из Баварского театра, то она пошлет их далеко и надолго, потому что такое отношение к своей стране и коллегам она терпеть не намерена. Отметим, что после того как Нетребко начали «отменять», она опубликовала пост, в котором рассказала, что не имеет ничего общего с политикой и хочет лишь заниматься творчеством.