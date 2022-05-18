Бесплатная пробная версия Arma Reforger доступна на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Студия Bohemia Interacrive сегодня представила и сразу выпустила в релиз игру Arma Reforger, пока в раннем доступе. Игра появилась на приставках Xbox Series X | S и на PC, на других платформах в нее сыграть пока не получится. Разработчики планируют полноценный релиз Arma Reforger примерно через год, за это время они будут наполнять игру контентом и улучшать другие ее аспекты.

На Xbox Series X и Xbox Series S у игроков есть возможность бесплатно опробовать Arma Reforger. Она, как и другие игры по Game Preview на приставках Xbox, предлагает бесплатную пробную версию. Ее можно загрузить из Microsoft Store. В рамках пробной версии игроки могут в течение нескольких часов ознакомиться с проектом.

Arma Reforger

Arma Reforger — это первый шаг на пути к Arma 4. По сути, это современная, универсальная, творческая и полностью модифицируемая платформа, нацеленная на будущие разработки.

Перейти в Microsoft Store

При желании, после ознакомления с пробной версией игру Arma Reforger на Xbox можно купить за $29,99 в рамках Game Preview.

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