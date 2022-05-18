Биография Арины Шараповой: личная жизнь, телеведущая, семья, дети, год рождения, новости (фото)

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Биография Арины Аяновны Шараповой началась на Дальнем Востоке. Ее личная жизнь, семья, дети фото интересуют поклонников. Несмотря на экзотическое отчество, по национальности она русская. Ее неизменно упоминают в списке самых влиятельных женщин отечественной медиасферы. Несмотря на скромное начало карьеры (педагогическое образование и работу переводчиком) и некоторые периоды затишья, ей удалось достичь вершин в политике и на медиапространстве, получить известность и признание у телезрителей.30 мая 1961 года в Москве, у Аяна Вениаминовича Шарапова, дипломата, на тот момент работавшего в советском Минвнешторге, и Анны Ивановны Шараповой, переводчицы «Интуриста», родилась девочка, которую назвали Ариной. Дед по отцовской линии — этнограф, знаток тунгусского, профессор. Бабушка знала маньчжурский, по образованию была филологом. Она по долгу службы долгое время работала в Китае.Оба трудились и получали образование в Петербурге, но сын родился под Хабаровском, в поселке (по другой версии — в порту) под названием Аян, («путь» на языке аборигенов холодного края). Так что новорожденный получил символическое имя — по месту появления на свет и значению. Получается, что отчество Арины не указывает на экзотический этнос, она русская.О родственниках по матери сведений нигде нет. Есть предположение, что они — столичные жители. К ним Арину отправили, чтобы она училась на родном языке и не переезжала с места на место из-за дипломатической деятельности своего отца.Отец Арины, инженер по образованию, закончил внешнеторговую академию, по роду деятельности находился довольно долго на Ближнем Востоке — там и прошло, по некоторым данным, ее раннее детство. Девочка даже немного училась в Ираке. Отец объездил практически весь мир, но не хотел, чтобы дочь росла в атмосфере постоянных перемещений, получала неоднородные и пестрые знания, поэтому отправил ее на родину, под присмотр старшего поколения.В московской школе девочка училась неплохо, но круглой отличницей не была: выраженные гуманитарные способности определили склонность к другим наукам, но не к физике и математике. Она любила читать, была поклонницей зарубежного европейского кинематографа.Поступив на философский факультет МГУ, чтобы стать социологом, подрабатывала в одной из городских библиотек. Полученная профессия и кандидатская степень не помешали поступить на заочную форму обучения, чтобы получить специальность переводчика. Поступая в МГПИИЯ, Арина уже была корреспондентом ведущего советского новостного агентства.В биографии Арины Шараповой повествование о личной жизни телеведущей, семье, детях, фото, старт ее карьеры на телевидении неизменно представляется стечением обстоятельств. Одаренная девушка начала готовить разноплановые публикации о политике (это было за несколько лет до распада Советского Союза). Она шла мимо помещения, где проходил отбор на должность телеведущей, ее заметил кто-то из отборочной комиссии и предложил поучаствовать.Вплоть до 1991 года она работала в ведущих новостных агентствах, сменив должность спецкорреспондента на новые перспективы. Далее профессиональная карьера продолжалась с переменным успехом:Последовало приглашение от О. Попцова вести программу на РТР «Вести», где А. Шарапова обрела сотни поклонников и массу восхищенных корреспондентов.Хорошо поставленная речь и эффектная внешность привлекли внимание американо-российского руководства канала, востребованный специалист стала вести «60 минут» на этом ресурсе.Изменение концептуального направления новостной программы сдвинуло ее из вечернего времени в дневное, и это не устраивало амбициозную ведущую. Приглашение на ОРТ от К. Эрнста оказалось своевременным, и Шарапова его приняла.Период работы в программе «Время» был недолгим: С. Доренко без объяснений сместил Арину и сам стал вести праймовое время, она не сочла необходимым выяснять отношения.Старт на НТВ проекта, названного ее именем, немногое изменил: он просуществовал меньше года, а затем шоу закрылось.Н. Горский, критик, историк телевидения: «В 90-е российское телевидение переживало не самые легкие времена, советские каналы переформатировались, новые на корню покупались американцами. Сейчас сложно судить, что именно не устраивало хозяев в Шараповой, ведь у нее было все — харизма, внешность, признание зрителей. Но то, что она в итоге осталась без работы на центральных каналах, на мой взгляд, показательно. Она хотела не просто озвучивать написанное, но принимать участие в создании программ, отсюда обтекаемая формулировка об изменившейся концепции».На фоне отсутствия работы в Москве предложение из столицы Красноярского края, крупнейшего центра Восточной Сибири в образовательном, культурном и экономическом аспекте, было спасательным кругом. Шарапову пригласили вести программу под названием «Место встречи» на местном телевидении.Жила она по-прежнему в столице (хотя авторы некоторых жизнеописаний утверждают, что в Сибири), на работу вылетала, снимала и отбирала готовый материал. Впоследствии назвала свой метод работы вахтовым. Приглашая на телеподиум главных лиц региона и присутствуя на встречах, телезвезда вывела свое детище на самый высокий в крае рейтинг.Однако телевизионная тусовка не преминула выдвинуть обвинение в работе на губернатора Красноярского края А. Лебедя. Арина Аяновна не отрицала факта, что приглашена для формирования его имиджа, но заявила, что не считает чем-то зазорным работу в команде успешного лидера.К. Эрнст вспомнил о перспективном кадре, пригласив Арину ведущей на «Доброе утро» на ОРТ. Шесть лет спустя она стала вести «Модный приговор», а еще через некоторое время — телеигру. В 2014 году сняла цикл документальных фильмов о Крыме, в 2021 вышла ее книга «Страна чудес Коктебель» для детской аудитории, тоже посвященная этому благодатному региону. В предвыборной гонке вела теледебаты вместе с П. Толстым.Относительно недавно назад стала вести «10 фотографий» на «Звезде». Она была частым гостем ток-шоу, новостных и общественных проектов, ее постоянно приглашали в разные программы, например, в телепередачу «Мой герой» с Татьяной Устиновой. Шарапова стала прототипом героини ее известного романа, по которому впоследствии был снят мини-сериал.Привлекательная внешность, известность, развитая интуиция, креативность, умение быстро ориентироваться в сложных ситуациях и мгновенно принимать решение стали весомыми причинами для политической карьеры. В последнее время Арина Аяновна занимает такие посты:глава группы при Президенте РФ по госполитике в сфере защиты семьи и детей;зампредседателя Московской Общественной палаты;член Общественного совета при Минобороны России;основатель, президент и руководитель школы «Артмедиаобразование» в Москве.Она была доверенным лицом на выборах нынешнего мэра столицы, «Единой России» на выборах в ГД 7-го созыва.В многочисленных биографиях Арины Шараповой личная жизнь телеведущей, семья, дети, фото занимают значительное место, и это не удивительно. Арина Аяновна четырежды была замужем, и каждый ее избранник заслуживает отдельного упоминания:С поэтом Олегом Борушко она связала жизнь в 18-летнем возрасте. Спустя три года родила сына Данилу. После того как брак распался спустя пять лет, малыша воспитывали родители Арины.Вторым стал Сергей Аллилуев, племянник жены И. В. Сталина, Надежды, журналист. Этот союз продлился семь лет, но тоже распался, причем в расторжении брака Сергей обвинил Арину.Третьим мужем телеведущей стал Кирилл Легат, на тот момент — предприниматель, продюсер телекомпании. У авторов некоторых биографий есть сомнения, что он был не гражданским, а официальным супругом. В настоящее время они не общаются, причиной расставания называют несовместимость характеров и жизненных приоритетов. Есть и другая версия — по каким-то соображениям третий супруг пытался препятствовать успешной карьере жены на телевидении.Спустя некоторое время после развода, новости светской жизни сообщили, что Арина Шарапова снова вышла замуж. На этот раз ее избранником стал Эдуард Карташов — пенсионер, бизнес-менеджер и предприниматель, по образованию — физик-ядерщик, капитан-лейтенант ВМФ. Четвертому браку уже два десятилетия, и это при том, что супруг не имеет никакого отношения к миру телевидения: знакомство было случайным, на чьем-то дне рождения, и никто тогда не предполагал, что отношения будут длительными и прочными.Внуки — 16-летний Степан и 13-летний Никита — предмет обожания бабушки. Сын Данила — телепродюсер, около года работал продюсером НТВ. Все свободное время (его совсем немного) Арина Шарапова посвящает своей семье. Ее называют открытым и энергичным человеком, с которым легко общаться. Телезрители своим вниманием и признательностью по-прежнему выдвигают ее в рейтинг самых популярных людей страны.Арина Аяновна Шарапова — популярная телеведущая, видный общественный деятель, медиаличность российского общества. Ее биография началась в столице и неразрывно связана с московскими реалиями.Шарапова работала на разных телеканалах, и не только в новостных программах: она активный общественный и политический деятель. В четвертом браке счастлива вот уже 20 лет, есть два внука, тоже Шараповы, т. к. сын взял фамилию матери.