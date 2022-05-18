Биография Марии Шараповой: личная жизнь теннисистки, семья, муж, рост, новости (фото)

Семья и детские годы

Спортивная карьера

Мельдониевый скандал

Уход из профессионального спорта

Бизнес

Личная жизнь

Интерес к биографии Марии Шараповой и ее личной жизни не спадает и после того, как теннисистка официально завершила свою спортивную карьеру: ее фото регулярно появляются в светской хронике. Она не только великая спортсменка со своим характерным стилем игры и красивая женщина. Мария активно осваивает сферу бизнеса, в которой делает такие же успехи, как в теннисе.Мария Шарапова — яркий пример того, что талантливый человек, с детства нацеленный на достижение заветной мечты, может добиться больших успехов. Девочка, родившаяся в Ханты-Мансийском городе Нягань 19 апреля 1987 года в обычной советской семье, смогла сделать успешную спортивную карьеру в теннисе, войдя в мировую теннисную элиту.Родители Маши — Юрий Викторович и Елена Петровна — уроженцы белорусского города Гомеля. После Чернобыльской аварии 1986 года они еще до рождения дочери уехали на север Сибири, в ХМАО. Девочка с 4 лет начала заниматься большим теннисом при активной поддержке своих родителей. Семья переехала из Сибири в Сочи, чтобы Маша могла регулярно заниматься спортом.Юрий Викторович Шарапов, отец знаменитой теннисистки: «Я был знаком с отцом Евгения Кафельникова, Александром Никодимовичем, знаменитым волейбольным тренером. Евгений Кафельников стал своеобразным «крестным отцом» Маши, подарив ей в раннем детстве теннисную ракетку».Девочка, имеющая природные способности к занятию теннисом, в 6 лет смогла сыграть в Москве с Мартиной Навратиловой. Великая спортсменка, оценив перспективы ребенка, предложила отцу отдать ее в американскую академию Ника Боллетьери. Юрий Викторович, посвятивший свою жизнь спортивной карьере дочери, не имея больших материальных ресурсов, смог в 1995 году получить визу и поехать в США, чтобы дочь могла учиться в теннисной академии. Имея в кармане всего 700 долларов, которые Юрий Викторович занял у своих знакомых, и не зная английского языка, он смог снять квартиру в Брейдентоне, где и сегодня живет Мария Шарапова.В США девочке во время занятий пришлось непросто. Напряженный график занятий и постоянные тренировки закалили характер юной спортсменки, сформировали боевой спортивный дух и научили ее идти к поставленной цели.Первое выступление на взрослом теннисном турнире в Сарасоте было для Маши непростым. 14-летняя спортсменка проиграла уже в первом туре, но это не смутило ее, а только раззадорило. В 15 лет девушка смогла выиграть у именитой соперницы, которая входила в список 300 лучших теннисисток Женской теннисной федерации. Именно в это время Шарапова впервые продемонстрировала индивидуальный стиль игры, который у нее сформировался с детства: все удары по мячу спортсменка сопровождала громкими криками. Многих соперниц Шараповой такая манера игры раздражала, поэтому нередко они проигрывали, не выдерживая психологического прессинга.Отец постоянно сопровождал молодую спортсменку на всех выступлениях в начале ее спортивной карьеры. Он своеобразно болел за дочь, сопровождая свои громкие выкрики ненормативной лексикой, чем вызывал неудовольствие других болельщиков, и довольно грубо общался с соперницами Марии.Триумфом для молодой спортсменки стал 2004 год, когда она смогла одержать победу над первой ракеткой мира Сереной Уильямс, выиграв кубок Уимблдона. После такой победы Шарапова попала в мировую теннисную элиту.После этого Шарапова заключила контракт с мировым брендом Motorola, выпускавшем мобильные телефоны на 1,5 млн долларов в год. На протяжении 11 лет она была самой высокооплачиваемой спортивной знаменитостью, рекламировавшей товары.В течение 5 лет российская теннисистка удачно выступала на престижных теннисных турнирах WTA в Токио и в Австралии, одержав победы над теннисными знаменитостями в 2005 году:Сереной Уильямс;Линдсей Дэвенпорт;Алисией Молик.После этого последовали поражения, когда Шарапова проиграла на Уимблдоне старшей сестре Серены Винус Уильямс и бельгийке Ким Клейстерс. С первой позиции теннисного рейтинга она снова опустилась на четвертое место, но уже в 2006 году смогла подняться на вторую строчку рейтинга, одержав победу на турнире US Open, проходившем в городе в Индиан-Уэллсе, и заняв второе место на австралийском чемпионате.Далее последовал неудачный для спортсменки период, когда она опустилась на 5 место в мировом теннисном рейтинге. В августе 2008 года Мария смогла выиграть на «Австралиэн Оупен» третий мэйджор «Большого шлема», а потом до марта 2009 года не выходила на корт. Это было связано с травмой плеча: спортсменка перенесла операцию и долго восстанавливалась.В 2010 году Шарапова вернулась в большой теннис, выиграв несколько престижных турниров. Спортсменка одинаково хорошо владеет обеими руками, поэтому ей было достаточно легко сменить свою характерную манеру игры.В 2012 году она приняла участие в Лондонской олимпиаде, став знаменосцем российской команды. После смены тренера в 2013 году спортсменка неудачно выступила на турнире в американском Цинциннати и снова вернулась к отцу, который выполнял функции менеджера в начале ее спортивной карьеры, а в качестве тренера выбрала голландского специалиста Свена Гренефельда.В начале 2016 году Шарапова оказалась в центре допингового скандала. Последние 10 лет Мария принимала мельдоний по медицинским показаниям. До января 2016 года препарат не был запрещен, менеджеры спортсменки не успели сообщить ей, что произошли изменения и мельдоний попал в список запрещенных.Шарапова сама созвала в начале марта пресс-конференцию, на которой рассказала о том, что принимала этот препарат. Ее дисквалифицировали на два года. С этого скандала, приуроченного к Бразильской олимпиаде 2016 года, начались нападки на российских спортсменов, повлекшие за собой дисквалификацию российских параолимпийцев.Шарапова подверглась нападкам со стороны иностранных коллег, но смогла достойно пережить эту травлю, отправив апелляцию в арбитражный суд, который сократил ее дисквалификацию до 15 месяцев.В большой теннис спортсменка смогла вернуться только весной 2017 года в возрасте 30 лет.Выступления на турнирах 2018 года были не очень удачными для Шараповой. Она проиграла на «Аустралиан Оупен» в третьем круге Анжелике Кербер и в полуфинале WTA International. В 2019 году на этом же чемпионате Шарапова смогла дойти до 4 круга, обыграв многих именитых теннисисток:Каролин Возняцки;Ребекку Петерсон;Хэрриет Дарт;Элисон Риск.На американском чемпионате россиянка проиграла Серене Уильямс и Аннет Контавейт. После проигрыша в 2022 года американке Дженнифер Брэди Шарапова официально заявила о том, что уходит из большого спорта.В период временной дисквалификации Мария занялась бизнесом — создала свой бренд Sugarpova по производству жевательного мармелада, который готовится только из натуральных продуктов. Сегодня он продается в 33 странах мира.До этого российская теннисистка попробовала свои силы в мире модной индустрии в 2013 году, представив свою коллекцию спортивной одежды. Красивой девушке с ростом 188 см при весе 59 кг предлагали карьеру модели, однако она отказалась ради любимого тенниса.В 2017 году теннисистка открыла линию шоколада премиального класса под брендом Sugarpova. В это же время Мария попробовала свои силы в писательской деятельности, издав автобиографию, а в 2020 году снялась в популярном американском сериале «Миллиардеры».В условиях пандемии Шарапова совместно с американским бизнесменом Марком Кьюбаном запустила производство специальных фитнес-браслетов, которые помогали заниматься в домашних условиях. Также она самостоятельно организовала выпуск специальных гаджетов для массажа, вложив свои деньги. Кроме этого, согласно последним новостям, она дает на специальной американской платформе платные консультации всем желающим заниматься теннисом.В биографии Марии Шараповой ее личная жизнь упоминается редко, известная теннисистка старается не делать ее публичной, хотя в журналах и в сети появлялись регулярно ее фото с бойфрендами.Сама Мария в автобиографии рассказала, что была безответно влюблена в испанского теннисиста Хуана Карлоса Ферреро, который женился на другой девушке.Известно, что Шарапова в разное время встречалась с разными молодыми людьми:американским спортсменом Энди Роддиком;солистом группы Maroon 5 Адамом Левином;наследником американского миллионера Дика Эберсола;баскетболистом из Словении Сашей Вуячичем;болгарским теннисистом Григором Димитровым.Известно, что ни один из ухажеров Шараповой не был ее мужем, у 35-летней спортсменки не было ни одного официального брака и не было детей, т. к. она до ухода из тенниса была занята спортивной карьерой.В 2018 году появилась информация, что Мария Шарапова встречается с английским миллиардером Александром Гилксом, который близок к королевской семье Великобритании — является другом принцев Уильяма и Гарри. Известно, что пара помолвлена. Поклонники Шараповой пришли к такому выводу, когда она на своей странице разместила фото с бриллиантовым кольцом.Поклонникам российской теннисистки Марии Шараповой, интересующимся биографией знаменитой спортсменки, стоит запомнить несколько важных фактов из ее жизни:Мария ни разу не состояла в браке, у нее нет детей, т. к. все время у нее уходило на тренировки и спортивные турниры.Шарапова, еще будучи спортсменкой, создала свой бренд и активно занималась бизнесом.В 2018 году стало известно, что у Шараповой роман с английским миллиардером Александром Гилксом. По слухам, пара обручена, молодые люди много времени проводят вместе.