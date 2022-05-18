Дочка Анастасии Заворотнюк попала в серьезную аварию
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Дочка Анастасии Заворотнюк попала в серьезную аварию

Дочка Анастасии Заворотнюк попала в серьезную аварию
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна призналась, что теперь боится сесть за руль. Старшая дочь 51-летней Анастасии Заворотнюк призналась, что у нее есть фобия. 26-летняя Анна Заворотнюк боится водить автомобиль после страшного случая. Заворотнюк-младшая обратила внимание на свою особенность после возвращения из США. Фотомодель призналась, что пытается заставить себя сесть за руль, но безуспешно. «Переехала в Нью-Йорк и там совершенно забыла об этой проблеме. Там никто не ездит за рулём, и ни у кого нет своих машин из-за проблем с парковкой. Вернувшись в Россию, я снова чувствую эту необходимость. В Москве все с машинами», — посетовала Анна. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» раскрыла причину своего состояния. Анна рассказала, как несколько лет назад попала в серьезную автомобильную аварию, и теперь ее сковывает страх.
Анна Заворотнюк - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «У меня хоть и есть права, но за руль я не садилась уже лет семь. Через пару месяцев после получения прав попала в аварию, где участвовало семь машин. В меня влетела «Газель», меня отбросило на обочину, а «Газель» методом домино протаранила остальные машины. И после этого у меня напрочь отшибло желание садиться за руль. Остался этот страх», — пожаловалась блогерша. Поклонники Анны поддержали ее и заверили, что она сможет справиться с проблемой. «После того, как получила права, тоже попала в аварию серьёзную. Немного боялась, но всё равно села. И сейчас думаю, как хорошо, что я тогда преодолела этот страх. Удачи вам, и ничего не бойтесь», «Жаль, что так вышло. Хорошо, что вы остались живы... Мне тоже было бы страшно после такого садится за руль... Я думаю, переборете этот страх, и всё будет круто», — высказались пользователи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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