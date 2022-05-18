Двойных: стандарты особо охраняемых зон должны внедряться на уровне регионов

21:30 Автор: Юлия Катенёва

Российским регионам нужны индивидуальные программы развития экологического туризма. На это в беседе с «Вместе РФ» указал член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

По его словам, неправильно вводить территории всей страны единый стандарт особо охраняемых природных территорий. Такие стандарты необходимо внедрять на региональном уровне, считает сенатор.

Ранее Двойных на дискуссионной площадке Форума молодых парламентариев отметил, что помочь в разработке региональных программ развития экотуризма на особо охраняемых природных территориях в регионах могут представители Палаты молодых законодателей.

Особо охраняемые природные территории занимают 13,5 процента территории России. Это заповедники, заказники, национальные и природные парки, ботанические сады. Но 75 процентов туристического потока приходится всего на несколько национальных парков, отметил Двойных.





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