Фантастическая RPG Hellpoint получит версии для Xbox Series X | S и Playstation 5

Вадим Карасев





Игра Hellpoint, которая вышла в июле 2020 года на Xbox One, Playstation 4 и PC, будет обновлена до консолей нового поколения. Издательство tinyBuild и разработчик Cradle Games намерены выпустить обновление проекта до Xbox Series X | S и Playstation 5 этим летом — 12 июля.

Разработчики отмечают, что впервые у консольных игроков появится возможность «насладиться видами и звуками проклятой космической станции Ирид Ново в четком разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду». Также сказано, что в оптимизированной Hellpoint заметно уменьшено время загрузки.

Вместе с выходом обновления, 12 июля, будет выпущено дополнение для Hellpoint — Blue Sun. Напомним, что сама игра представляет собой Action RPG в мрачном фантастическом мире, где соседствуют прогрессивные технологии и оккультизм.

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