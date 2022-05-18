Филипп Киркоров появился на публике с копией Лободы
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Филипп Киркоров появился на публике с копией Лободы

Филипп Киркоров появился на публике с копией Лободы
Певец Филипп Киркоров удивил Крапивину своей спутницей. Сегодняшняя премия «ЖАРА» дала очередной повод для обсуждений, слухов и разговоров. Обращали внимание, кстати, не только на необычные наряды звезд. Так, Нателла Крапивина всерьез придралась к Анне Asti, посчитав, что певица копирует образ ее бывшей подопечной. Хоть «ЖАРА Music Awards» и прошла без участия Светланы Лободы, не обошлось без разговоров вокруг ее имени. Так, экс-продюсер украинской артистки посмотрела, как прошла музыкальная премия. Ее взгляд зацепился за Анну Дзюбу, бывшую солистку группы Artik & Asti. 31-летняя певица недавно перекрасилась в блондинку и стала чаще появляться в сексапильных одеяниях. Крапивиной этого оказалось достаточным для того, чтобы обвинить артистку в заимствовании образа у исполнительницы хита «Твои глаза». «На секунду подумала, что это Лобода, ан нет! Это украинская певица Анна Asti отлично вжилась в ее образ. Света, тебя клонировали!» — с сарказмом пишет Крапивина.
Филипп Киркоров и Асти Не забыла Нателла упомянуть и Филиппа Киркорова, с которым Дзюба выпустила совместную песню. «Слегка располневшая «Лобода» на фото с таинственным незнакомцем», — едко прокомментировала она видео с Анной и Филиппом. К слову, с поп-королем 40-летняя Крапивина разругалась год назад. Тогда, после церемонии «МУЗ-ТВ» Нателла раскритиковала Филиппа, который прибыл на церемонию в эпатажном образе. Тот в свою очередь обвинил Лободу и ее продюсера в постоянном плагиате. «Девочки, где вы учились, я преподавал!» — с гневом бросил тогда артист Светлане и Нателле.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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