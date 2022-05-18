Где используются металлопластиковые окна?

Вадим Карасев

Металлопластиковые конструкции отличаются повышенной прочностью по сравнению со стандартными ПВХ-окнами. Изделия отличаются устойчивостью к сильным ветрам, осадкам и чрезмерной нагрузке. Где можно использовать металлопластиковые окна с наибольшей эффективностью?

Чем отличается металлопластиковое окно

Металлопластиковая оконная конструкция основана на каркасе из металла, который закрывает ПВХ-профиль. Это главное достоинство по сравнению с обычными пластиковыми окнами, в которых отсутствует подобное усиление.

Стандартная конструкция включает следующие составляющие:

раму;

импост;

створку;

стеклопакет;

уплотнительные элементы;

штапик;

фурнитуру;

армирующий профиль.

Как и в случае со стандартными конструкциями, обеспечивается установка откосов, подоконника и отливов. Доступны дополнительные элементы, включая москитную сетку или жалюзи на каждую створку.

Обратите внимание! Ключевым достоинством становится максимальная долговечность. Обеспечивается эксплуатация в течение 50 лет. При регулярном обслуживании и правильном уходе период использования можно продлить.

Особенности выбора металлопластиковых конструкций

Выбирая профиль, необходимо ориентироваться на материал и толщину армированного каркаса. Лучше выбирать оцинкованную сталь при соблюдении толщины не меньше 1,5 мм. Это снижает воздействие негативных факторов внешней среды, включая процессы коррозии.

Зачастую для создания внутреннего каркаса применяется черный металл, позволяющий удешевить конструкцию. Не стоит прибегать к подобному выбору. Ведь со временем покрытие покрывается ржавчиной, образуются характерные следы в месте расположения водоотводящих отверстий.

При выборе окон учитывают следующие комплектующие:

количество камер и качество стеклопакетов;

толщина профиля;

надежная фурнитура.

Важно выбирать не менее трех воздушных камер. В противном случае в холодную погоду профиль начнет промерзать, что характерно из-за внутренних металлических элементов. От количества камер зависят показатели шумоизоляции и теплозащиты.

Если в квартире можно установить обычное пластиковое окно, в производственных помещениях и высотных зданиях лучше устанавливать металлопластиковые конструкции. Они берут на себя часть нагрузки от постройки, отличаются устойчивостью к внешним воздействиям. При сочетании с закаленным стеклом обеспечивается максимальная взломостойкость. Изделие справляется с повышенными динамическими нагрузками. Это актуально в местностях со шквалистыми ветрами, условиях с суровыми климатическими условиями.

Для снижения затрат производители предлагают армирование пластикового профиля металлическим профилем незамкнутого типа. При этом замкнутый профиль справляется с большими нагрузками. Также можно снизить толщину стенок профиля, если планируется установка в местах без риска деформации сварных соединений.

Сферы применения металлопластиковых окон

Металлопластиковые конструкции отличаются высокой надежностью и уровнем безопасности. Внутренний металл выполняется из оцинкованной стали, которая защищается от воздействия процессов коррозии.

Подобная конструкция отличается максимальными возможностями по применению, включая:

частные дома и оборудованные дачи;

городские квартиры;

административные здания;

производственные комплексы;

коммерческие здания, включая торговые комплексы;

бизнес-центры и небольшие офисные здания;

верхние этажи высотных зданий.

Обратите внимание! Для частных домов лучше выбирать не пластиковые, а металлопластиковые конструкции. Это связано не только с устойчивостью к нагрузкам, но и возможность создания нестандартных форм. Подобные окна выполняются в форме многоугольника, треугольника и даже круга. Также допускается организация по-настоящему масштабных светопрозрачных конструкций.

Таким образом, выбор металлопластиковых окон актуален для установки в производственных и коммерческих зданиях, жилых домах разной конфигурации. Основным достоинством становится возможность установки в высотных зданиях, для которых характерна большая ветровая нагрузка.



