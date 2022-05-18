GreedFall 2 официально анонсировали — игра выйдет в 2024 году
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GreedFall 2 официально анонсировали — игра выйдет в 2024 году

GreedFall 2 официально анонсировали — игра выйдет в 2024 году


Студия Spiders сейчас работает над игрой Steelrising, которая должна выйти в этом году. Но, как сегодня было объявлено, это не единственный проект в разработке. Steelrising, совместно с издательством Nacon, работает над GreedFall 2. Игра получит название GreedFall II: The Dying World.

Жанна Руссо, основатель и директор студии разработки Spiders, анонсировала сегодня GreedFall 2:

Наша любовь к вселенной GreedFall никогда не угасала, и мы очень рады вернуться к ней. В новой главе игроки будут исследовать старый континент с его большим и разнообразным окружением. Они встретят новых компаньонов и новые фракции, и я надеюсь, их ждут незабываемые приключения.

Согласно пресс-релизу, GreedFall 2 станет приквелом, действие которого происходит за три года до событий оригинала. Разработчики не стали делиться подробностями о механиках, которые ждут игроков в GreedFall 2.

Релиз GreedFall 2 запланирован на 2024 год на PC и консолях, без указания конкретных платформ.

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По материалам: newxboxone

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