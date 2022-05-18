Игра Psychonauts 2 на Xbox получила русскую локализацию

Вадим Карасев





Студия Double Fine еще в прошлом году анонсировала выход русской локализации для игры Psychonauts 2. Изначально обновление с поддержкой новых языков обещали в начале 2022 года, но разработчики немного затянули с его релизом. Теперь апдейт доступен — игра Psychonauts 2 на Xbox и PC получила официальную русскую локализацию в формате текста.

Напомним, что игра Psychonauts 2 на приставках Xbox и на PC доступна в подписке Game Pass. Проект стал самым успешным от студии Double Fine, плюс он удостоился немалого количества наград в прошлом году. В том числе, Psychonauts 2 была названа лучшим проектом Xbox Game Studios в 2021 году по версии SteamDB и получила звание «Игра года» от CNET.

Psychonauts 2

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