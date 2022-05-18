Инсайдер: Геймплей эксклюзивной для Xbox игры Contraband покажут в июне

Вадим Карасев





На E3 в 2021 году команда Avalanche Studios анонсировала эксклюзивный для Xbox проект — игру Contraband. После анонса об игре не было никакой официальной информации, но по профилям сотрудников студии стало понятно, что разработка игры идет, как минимум, с 2018 года. Когда выйдет игра Contraband — неизвестно, но появились слухи о ее скорой демонстрации.

Игровой инсайдер Green Ninja сообщил в Twitter, что геймплей игры Contraband будет представлен в рамках мероприятия Xbox и Bethesda, которое пройдет 12 июня. Когда выйдет игра — инсайдер не уточняет. Ранее появлялись слухи, что проект может выйти уже в 2022 году.





Напомним, что Contraband — это игра, которая нацелена на кооператив. На данный момент о проекте мало информации. Известно, что действия игры развернутся в Малайзии, и игроки будут объединяться в команды для ограблений.

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