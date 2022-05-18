Инсайдер: Red Dead Redemption получит ремейк, а Red Dead Redemption 2 оптимизацию до Xbox Series X | S
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Инсайдер: Red Dead Redemption получит ремейк, а Red Dead Redemption 2 оптимизацию до Xbox Series X | S

Инсайдер: Red Dead Redemption получит ремейк, а Red Dead Redemption 2 оптимизацию до Xbox Series X | S


Издательство Take-Two на днях отчиталось о своих самых успешных игровых сериях, где Red Dead Redemption занимает далеко не последнее место. Уже несколько месяцев ходят слухи, что может находиться в разработке у Rockstar обновление для Red Dead Redemption 2, а также еще в 2020 году появлялись слухи о создании ремейка первой Red Dead Redemtion.

Известный игровой инсайдер Крис Клиппел сообщил в Twitter, что у него есть информация о разработке Red Dead Redemption Remake и оптимизация Red Dead Redemption 2 до консолей Xbox Series X | S и Playstation 5. Если ранее об этом сообщали малоизвестные инсайдеры, теперь есть подтверждение от весьма авторитетного журналиста.


Никаких подробностей по прогрессу разработки обновлений для серии Red Dead Redemption Крис не сообщил, отметив, что нужно «смотреть и ждать».

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По материалам: newxboxone

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