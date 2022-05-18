Иван Охлобыстин - биография и личная жизнь актера, семья, дети, жены, карьера (фото)

Происхождение, детство

Юношеские годы

Первые шаги в кинематографе

Служение в РПЦ

Продолжение кинематографической деятельности

Участие в политике

Семья, увлечения

Материальное положение

Иван Охлобыстин — многогранная личность, из его биографии известно, что, кроме актерской деятельности, он проявил себя как режиссер, пишет сценарии и книги. А вот личная жизнь актера — это тихая гавань, он хороший семьянин и отец шестерых детей.Иван появился на свет 22 июля 1966 года недалеко от Тулы, в Заокском районе, но не в привычном родильном доме, а в доме отдыха «Поленово». Именно там его отец, Иван Иванович (по профессии военный хирург, полковник медицины), работал главврачом. Мама, Альбина Ивановна Беляева, студентка Московского физико-технического института, была значительно младше: ей было всего 18, когда они познакомились, разница в возрасте составляла более 40 лет. Возможно, это и стало в дальнейшем причиной распада семьи.Перед тем как переехать в столицу, мальчик с матерью проживал под Малоярославцем. В Москве у него появился отчим, а вскоре и младший брат. Иван рос очень активным ребенком и мать порой не могла справиться с ним. Следует сказать, что она больше внимания уделяла младшему сыну, а отчиму до пасынка не было дела. Поэтому парень был предоставлен сам себе, часто прогуливал уроки и гулял со сверстниками. Успеваемость в школе тоже была не на высоте, тогда Альбина обращалась к Охлобыстину-старшему с просьбой поучаствовать в его воспитании. Но отцу это тоже давалось непросто: чтобы как-то усмирить отпрыска, однажды он заставил его съесть страницы из учебника по русскому языку с соусом. Именно этот случай повлиял на Ивана: плохих отметок по предмету он больше не приносил.Несмотря на довольно разгульную юношескую жизнь, Иван рос довольно начитанным, любил музыку и был весьма развитым подростком по сравнению с ровесниками. Значительная заслуга в этом все-таки принадлежит семье, которая сумела ему привить хороший вкус к искусству, литературе и музыке.Родители видели в своем сыне будущего врача, но Ивана эта профессия не прельщала. Он отдавал предпочтение другим видам деятельности, мечтал о путешествиях и космонавтике. А после просмотра картины «Обыкновенное чудо» понял, что должен попробовать себя в актерском мастерстве.Живя в Москве, выпускник школы имел возможность выбрать любой вуз, но поступать решил в самый престижный — во ВГИК. На приемных экзаменах один из членов комиссии попросил абитуриента изобразить что-нибудь такое, что всех удивит, на что юноша ответил, что цель его поступления — внести собственную лепту в кинематографию, а не поражать клоунскими номерами членов комиссии. Тогда профессор выгнал Ивана за дверь, но через некоторое время все-таки вернул назад — смелость парня возымела действие.После первого года учебы Ивана призвали в ряды вооруженных сил. Демобилизовавшись, он продолжил обучение, во время которого на общественных началах занимал должность секретаря в Союзе кинематографистов. На курсе с ним учились не менее известные сегодня Рената Литвинова, Тигран Кеосаян, Федор Бондарчук.Документ о высшем образовании выпускнику был вручен в 1992 году, уже тогда он заявил о себе как режиссер короткометражных фильмов. К его чести следует сказать, что за свои работы он получил две высоких награды на международных престижных фестивалях в Америке и Германии.Был этап в жизни Ивана, когда он решил стать журналистом — это происходило в период расцвета СМИ в 1990-е годы. Он работал в печатных изданиях «Столица» и «Вести», но оказалось, что эта профессия ему не подходит. С 1995 по 1999 год Охлобыстин работал на канале ТВ-6 в качестве ведущего программы Московской патриархии «Канон».Началом карьеры можно считать съемки в фильме «Нога» (реж. Никита Тягунов), его роль была признана лучшей, за что он получил приз фестиваля «Молодость-1991». Отметим, что уже в те времена Иван был суеверным человеком, поэтому в титрах не было его настоящей фамилии, он взял себе псевдоним.Иван показал себя как сценарист в ленте «Урод», фильм был награжден почетной наградой «Зеленое яблоко, зеленый листок». Затем была режиссерская работа в полнометражке «Арбитр» — настолько талантливая, что невозможно было на нее не обратить внимание. Критики утверждали, что это настоящий прорыв в кинематографе после застойного периода. Фильм показали на «Кинотавре», где ему присудили награду.Иван — разносторонний творческий человек: помимо кинематографической деятельности, он пишет сценарии для театра. Его пьеса «Злодейка, или Крик дельфина» была поставлена в 1996 году во МХАТе. Спустя несколько лет поклонники увидели еще один спектакль — «Максимилиан-истопник» с очень интересным сюжетом. Позднее по этой пьесе режиссер Роман Качанов снял фильм.В сериале «ДМБ» Ивану была предложена роль второго плана, но сюжет для фильма был позаимствован из его рассказов, написанных в бытность солдатом. Критики к картине отнеслись негативно, назвав сюжет слишком примитивным, а снявшихся в ней актеров — бездарностями. Вопреки этому, зрители приняли фильм на ура и полюбили его героев, а некоторые высказывания персонажей стали широко цитировать.В 2001 году Ивану посчастливилось сняться в фильме, основанном на романе Достоевского «Идиот», вызвавшем некоторое недоумение у зрителей — это была интерпретация произведения под современность. Спустя некоторое время Охлобыстин исчез из поля зрения поклонников, т. к. решил посвятить себя Богу.Иван не был крещен в младенчестве: оба родителя были членами коммунистической партии и к религии относились негативно. К богу он пришел осознанно и крестился сам, будучи учеником восьмого класса. Интересный факт, о котором рассказал сам Иван, — он поменял на псалтырь свой фотоаппарат, но книгу до конца дочитать не удалось, отец потребовал ее вернуть.В 90-е годы он работал в церкви, где подносил свечи и обслуживал алтарь. Приверженность христианской философии не мешала ему в будущем вести и другую жизнь, гонять на мотоцикле и употреблять алкогольные напитки. Сан принял уже зрелым человеком, в 34 года — в 2001 году в Ташкенте. Его близкие были шокированы таким поступком, да и сам Иван решился на такой шаг неожиданно для себя.Следует сказать, что, несмотря на свою набожную натуру, молитв он почти не знал. Семье пришлось переехать в Азию и прожить там 7 месяцев, но выяснилось, что жена Ивана не могла переносить сильную жару, и они уехали в Москву. Служение в РПЦ отец Иоанн (такое имя Охлобыстин носил в священстве) продолжал до 2005 года и совмещал его с актерской работой, что вызывало негодование в церковной среде.Сам артист не обращал внимания на такое отношение — для него главным было не бросить тень на саму церковь. По этой причине Иван был вынужден обратиться к патриарху, чтобы тот освободил его от сана. Но широкой общественности было объявлено, что большая семья священника нуждается в средствах. Его просьба была удовлетворена с оговоркой, что в любой момент по своему желанию он может вернуться в лоно церкви для служения Богу.Набожность Ивана не сказывалась на его творчестве. Он исполнял роли в том числе отрицательных персонажей и даже полных мерзавцев. Как он сам утверждает, это ни в коей мере не надругательство над церковью, таким образом он просто зарабатывает деньги и не отождествляет себя с ними.В 2007 году Охлобыстин сыграл Распутина в фильме «Заговор», а в 2009 — шута Ивана Грозного в картине «Царь». В 2010 году Гарик Сукачев снял фильм «Дом солнца» по его повести. Но самой громкой премьерой на телевидении стал сериал «Интерны», в котором артисту досталась роль завотделением и руководителя интернов. Зрители не отрывались от экранов 6 лет — с 2010 по 2016 год. Всего было снято 14 сезонов.Кроме творческой работы в кинематографе, Иван становится радиоведущим в программе «Стая», пишет материал для колонки журнала «Сноб», а на Первом канале одно время ведет телевизионную программу. Кроме того его пригласили стать лицом компании «Евросеть».Иван решил поучаствовать в выборной гонке за кресло президента в 2011 году, но вскоре передумал. В 2012 создал партию под названием «Коалиция неба», а спустя непродолжительное время встал во главе высшего совета в «Правом деле».В 2014 году он написал письмо Путину с просьбой сделать поправки в УК РФ — ввести наказание за мужеложество как явление, противоречащее природе. В этом же году артист попал в реестр нежелательных персон для государства Украина, ему запрещен въезд на ее территорию и съемки на государственном телевидении. Все кинофильмы с его участием были изъяты. Эстонцы и латыши тоже наложили табу на его персону, причиной послужило его отношение к людям с нетрадиционной ориентацией.Популярным Иван Охлобыстин стал довольно давно, его биография, увлечения, публичная и личная жизнь вызывают неподдельный интерес. Актер женился в 1995 году и с той поры остается преданным мужем и многодетным отцом. Его супруга Оксана Арбузова, тоже актриса, запомнилась зрителям по фильму «Авария — дочь мента», где сыграла главную роль.Повстречавшись всего неделю, молодые люди поняли, что жить друг без друга не могут и решили зарегистрировать отношения. До встречи с любовью всей жизни Иван жил с Ксенией Качалиной, с которой познакомился на одной из съемок, а Оксана оказалась ее подругой. У Ивана и его жены шестеро детей — двое сыновей и четыре дочери.На досуге знаменитость предпочитает рыбачить, охотиться и заниматься с детьми, шахматы тоже входят в сферу его интересов. Иван обожает изготавливать ювелирные изделия и порой из его рук выходят настоящие произведения искусства, которые он часто раздаривает друзьям и своим близким.Отличную физическую форму помогает поддерживать спорт. Мало кто знает, что Охлобыстин когда-то любил выпить, но взял волю в кулак и завязал с вредной привычкой, т. к. она не давала развиваться в творчестве. Ранее он любил гонять на мотоцикле, а на его теле можно и сейчас увидеть многочисленные татуировки. После женитьбы эти пристрастия остались в прошлом. Единственное тату, которое он убрал по просьбе жены, это рисунок обнаженной женщины.Учитывая, что Иван очень талантливый человек, за участие в творческих проектах ему платят немалые деньги:Один съемочный день — 1 500 долл.Реклама «Мирамистина» (лицо компании) — 300 000 долл. в месяц.Творческий директор Baon (сеть магазинов одежды) — 100 000 руб. в месяц.Ежемесячный доход от продажи книг — более 700 000 руб.Семья владеет особняком в поселке Троице-Лыково (23 км от Москвы), стоимостью на момент покупки 75 000 000 руб. Также у Охлобыстиных есть дом с участком в ближнем Подмосковье, который оценивается в 35 000 000 руб.Журнал Forbes зафиксировал доходы известного актера, режиссера, сценариста и поместил его на 37 место. По версии издания его состояние — 2 млн долл.Иван Охлобыстин — интересная личность, его таланты в области кинематографа отмечены множественными наградами: 9 за актерские роли, 17 — за режиссерские работы и 21 — за лучшие сценарии. Кроме того, актер написал несколько книг. Но и в скандальной сфере Иван тоже успел отметиться: в 2020 году он высказал поддержку известному актеру Михаилу Ефремову, когда тот совершил смертельное ДТП. За это ведущий одного из каналов российского ТВ, Владимир Соловьев, обвинил Охлобыстина в том, что тот участвовал в разложении личности своего друга.