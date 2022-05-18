Этнокультурное разнообразие в России поможет сохранить закон

01:27 Автор: Екатерина Кутузова

Законопроект: № 102232-8

Комитет Госдумы по культуре планирует обсудить на заседании 18 мая проект федерального закона о нематериальном этнокультурном достоянии, который позволит создать основы для сохранения этнокультурного разнообразия в России.

Законы о нематериальном культурном наследии действуют, в частности, в Ханты-Мансийском автономном округе, Вологодской области, Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Республиках Алтай и Тыва.

На территории России проживают представители более 190 национальностей и этнических групп, каждая из которых является носителем уникальных самобытных культурных традиций, указали разработчики. Работой по изучению, сохранению и популяризации традиционной народной культуры занимается Минкульт. Для создания государственной информационной системы «Федеральный государственный реестр объектов этнокультурного достояния Российской Федерации» предусмотрено привлечение внебюджетных средств общественных организаций в размере восьми миллионов рублей.

«Законопроектом предлагается урегулировать отношения в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Частушки и обряды защитят законом

Законопроектом вводится понятийный аппарат, устанавливаются права и полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления и описываются основные принципы создания и ведения государственной информационной системы. Вести ее будет Минкультуры.

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