Катя Гордон в шоке от ухода Макдональдс
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Катя Гордон в шоке от ухода Макдональдс

Катя Гордон в шоке от ухода Макдональдс
Ведущая и юрист Катя Гордон считает, что русские бизнесмены не способны заменить популярный фастфуд. «Макдональдс» все-таки уходит из России, его феномен для многих так и остался непознанным. Ведь бургерных в современном мире полно, но вряд ли какая-то пользуется такой популярностью у народа.
Катя Гордон - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Юрист и журналист Катя Гордон рассудила в своем телеграме, почему воссоздать аналог этого ресторана быстрого питания в России будет совсем непросто. «В России неоднократно пытались создать аналог «Макдональдса» с нашим местным флером. Не выходило. Отточенный до мелочей сервис, четкие технические карты, жесткая иерархия, жесткие требования к франшизе и волшебство бренда делали бигмачку лучшей и не потопляемой. Воспроизвести этот бизнес можно только при детальном повторении… Все прочее обречено на провал», — написала экс-жена Александра Гордона.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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