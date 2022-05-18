Кирилл Серебренников представил в Каннах свой новый фильм "Жена Чайковского". Среди гостей — Алена Михайлова, Светлана Устинова, Наталья Османн
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Кирилл Серебренников представил в Каннах свой новый фильм "Жена Чайковского". Среди гостей — Алена Михайлова, Светлана Устинова, Наталья Османн

Кирилл Серебренников представил в Каннах свой новый фильм "Жена Чайковского". Среди гостей — Алена Михайлова, Светлана Устинова, Наталья Османн

Кирилл Серебренников представил на Каннском кинофестивале свой новый фильм "Жена Чайковского", который участвует в основной конкурсной программе. После нескольких лет отсутствия на фестивале режиссер наконец лично смог приехать в Канны, чтобы представить свою работу жюри и зрителям. Когда в Каннах показывали "Лето" (2018 год) и "Петровых в гриппе" (2021 год), Серебренников находился под домашним арестом — судимость была снята с него в этом году, после чего режиссер уехал за границу.

Вместе с Серебренниковым на дорожке появились члены съемочной группы, в том числе исполнители главных ролей в фильме — Алена Михайлова и Один Байрон. В качестве зрителей на премьеру также пришли Светлана Устинова и Наталья Османн.


Кирилл Серебренников
Алена Михайлова
Владимир Мишуков, Алена Михайлова и Кирилл Серебренников
Светлана Устинова
Наталья Османн

Накануне премьеры Серебренников дал комментарий изданию Variety и отметил, что бойкотировать русскую культуру в целом "нехорошо". Напомним, что оргкомитет фестиваля в этом году официально отказал в приеме российской делегации и не аккредитовал российских журналистов, хотя нескольким на Лазурный Берег прорваться все-таки удалось — так, в Канны приехали журналист Денис Катаев и бывший главред журнала "Искусство кино" Антон Долин, которых все-таки аккредитовали.

Русская культура о хрупкости жизни. Речь идет о людях, которые находятся в угнетенном состоянии. О тех, кто борется за правду или справедливость. Вот настоящая культура, а не идеология и пропаганда. Я думаю, что бойкотировать такую культуру нехорошо,

— сказал режиссер.


Съемочная группа фильма: Владимир Мишуков, Алена Михайлова, Один Байрон, Кирилл Серебренников, Филипп Авдеев и Илья Стюарт

Серебренников также встал на защиту миллиардера Романа Абрамовича, который подвергся санкциям Запада после начала военной спецоперации России на Украине.

Роман Абрамович помог многим независимым российским фильмам. Он очень много сделал для независимого русского искусства. Он очень много сделал для современного искусства в целом. Он очень много сделал для меня, лично поддерживая меня в очень трудные времена,

— отметил Серебренников.


Один Байрон
Илья Стюарт

Новый фильм режиссера рассказывает о судьбе жены композитора Петра Чайковского, которая не может смириться с гомосексуальностью мужа и из-за этого постепенно впадает в безумие. В фильме сыграли Юлия Ауг, рэпер Оксимирон, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Варвара Шмыкова, Владимир Мишуков.

На днях в сети появилось несколько отрывков из фильма, а сам Серебренников опубликовал кадры из фильма в своем инстаграме*.


Алена Михайлова и Один Байрон в фильме "Жена Чайковского"



*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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