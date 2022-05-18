Кэти Перри рассказала, как отношения Орландо Блума с сыном повлияли на ее желание иметь детей
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Кэти Перри рассказала, как отношения Орландо Блума с сыном повлияли на ее желание иметь детей

Кэти Перри рассказала, как отношения Орландо Блума с сыном повлияли на ее желание иметь детей

Кэти Перри рассказала в новом выпуске подкаста Dear Chelsea о том, как она решилась стать матерью и как на ее желание повлияли отношения Орландо Блума с сыном.

Певица призналась, что не мечтала о материнстве с детства.

Но мои поклонники и друзья часто назвали меня "мамой" за то, что я люблю заботиться о людях. Я нахожу радость в радости других людей — если они прекрасно проводят время, то и я прекрасно провожу время, — призналась Кэти.

Однако о желании завести собственного ребенка певица задумалась только после того, как в 2016 году начала встречать с Орландо Блумом. У актера на тот момент уже был ребенок от бывшей жены, модели Миранды Керр, и Кэти заметила, что он прекрасный отец. Это, безусловно, повлияло на меня. Что-то внутри меня сказало: тебе уже за 30, этот мужчина милый. Вам надо завести детей. В 2017 году пара временно расставалась, но вскоре воссоединилась, а в 2019 году Орландо Блум сделал Кэти Перри предложение. В марте 2020 года они объявили, что ждут своего первого общего ребенка. Их дочь Дэйзи появилась на свет в августе того же года. 

Кроме того, Кэти призналась, что Орландо Блум спасает ее от депрессии, к которой она склонна. Он всегда создает атмосферу счастья и радости, а я немного подвержена депрессии. Именно поэтому мне так хорошо рядом с ним — он всегда выводит меня из такого состояния, — говорит Кэти Перри.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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