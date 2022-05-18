Ксения Бородина оправдалась за не приличный жест

Ведущая Ксения Бородина прокомментировала свою выходку. Вот уже больше года Ксения Бородина не общается с Ольгой Бузовой. Конфликт между телеведущими начался после ухода Оли из «ДОМа-2». Вчера обе присутствовали на премии «ЖАРА». И здесь не обошлось без скандала. Пользователям Сети показалось, что Ксения показала Бузовой неприличный жест, когда та отвернулась. Бородиной пришлось объясниться. «В Telegram раздули, что я показываю «фак» в момент выхода Ольги на сцену. Ребят, вы думаете меня пугает роль злодейки? Кто-то вечная жертва, а я злая тетка?! Да я не против. Вы бы научились меня обижать правильно. Я ненавижу роль жертвы, вот этим вы бы меня обидели, а злодейка — это нормально. Я привыкла», — поделилась 39-летняя Бородина в личном блоге. Напомним, телезвезды, работавшие раньше над совместными проектами, не общаются больше года.Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я всегда к Ксюше относилась с уважением, как к коллеге. Потому что я профессионал, чего не скажешь о ней. За 17 лет работы я от Ксюши не услышала ни одного плохого слова в лицо. Только за глаза, только за спиной, а также в социальных сетях. Но это ее выбор. Каждый живет так, как считает нужным. Точкой невозврата для меня стало то, что моя экс-коллега села на лобное место с моим бывшим молодым человеком (речь идет о Даве, — прим. ред.). Она знала, что его приглашение в шоу было просто местью продюсеров шоу за мой уход. Зная, как это расставание тяжело мне далось, Ксюша могла хотя бы написать сообщение, предупредить по-человечески. Но она решила по-другому», — сетовала Бузова. Бородина молчать не стала и обвинила бывшую соведущую к лицемерии. «Обожаю», когда люди строят из себя жертву, все кругом говно, а они святые. Ты забыла написать, как всю дорогу говорила продюсерам, что хочешь вести программу одна, что тебе никто не нужен. Я тебе предложила пойти на ТНТ, чтобы попытаться разрулить ситуацию, поговорить о нашем проекте. Ты сказала, мол, да, окей, переходим на канал «Ю». Сама за моей спиной побежала к генеральным продюсерам и сказала, что кинешь «ДОМ-2» ради новой программы! Никто не против, надо идти вперед, но не по головам!» — негодовала Ксюша.