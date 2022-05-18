Кто победил на Евровидение 2022 года: какая страна, финал конкурса, Украина, новости с фото

Как распределились баллы в финале

10 лучших выступлений конкурса

О группе Kalush Orchestra и их песне «Stefania»

Победу Украины могли аннулировать

66-ой конкурс Евровидения завершился в итальянском городе Турине. В гранд-финал вышли по 10 исполнителей по итогам двух полуфиналов, к которым по традиции присоединилась большая пятерка. Скорее всего, все уже в курсе, кто в итоге победил на Евровидение 2022 года, но давайте разберем более подробно.Конкурс завершился лидерством украинских исполнителей. Это стало третьей победой Украины за всю историю участия в Евровидении. На этот раз победу стране принесла группа Kalush Orchestra с песней «Stefania», набрав 631 балл. Это вызвало самые противоречивые эмоции у зрителей и мирового сообщества.Второе место себе забрала Великобритания. Звездный тик-токер Сэм Райдер с песней «Space Man» был главным претендентом на победу, по мнению жюри, которое оценило выступление на 283 балла 一 это самая высокая оценка от судей в этом году. А вот зрители оценили выступление «Космического человека» на 183 балла. Это и позволило украинской группе оторваться от конкурента. Судьи конкурса дали украинцам 192 балла, а вот безоговорочная победа исполнителей была обеспечена поддержкой зрителей, которые отдали группе Kalush Orchestra 439 голосов.Кто победил на Евровидение 2022 года уже всем известно. Но кто же еще из участников был близок к заветной победе?МестоСтранаБаллы жюриГолоса зрителейУкраина192439Великобритания283183Испания231228Швеция258180Сербия87225Италия1581107.Молдова14239Греция15857Португалия1713610Норвегия36146Многим интересно, о чем же спела Украина, чтобы обойти всех так резво. Конечно, европейцы очень чувствительны. Боевые действия стали для многих поводом поддержать украинский народ хотя бы на конкурсе. Но это не умаляет творческих заслуг Kalush Orchestra. Выступление было ярким и ритмичным. Музыкантам удалось задеть ностальгические нотки в душе зрителей.Творческий коллектив основан в 2019 году. Группа изначально состояла из Олега Псюка, который выступает под псевдонимом aka Псючий Сын, и Игоря Диденчука, или, как его называют в хип-хоп тусовке, МС Килиммена. Они являются основателями. Позднее к ним присоединились Джонни Дивный, Тимофей Музычук, Виталий Дужик. Названием для коллектива музыкантов послужил родной город основателя — Калуш.Направление в музыке у ребят не одно, они исполняют песни в таких стилях, как рэп, хип-хоп, фолк и этника. Часто композиции группы являются симбиозом этих четырех направлений. Вот и победоносная песня «Stefania» содержит в себе все перечисленные мотивы.Песня была написана до событий 24 февраля 2022 года и изначально не имела какого-либо политического подтекста. Текст написал Олег Псюк. Автор сочинил его, думая о своей матери. Олег признался, что их отношения с матерью не такие близкие и тесные, как могли бы быть или как принято. Но от этого не стала меньше любовь к подарившей жизнь и целый мир женщине. Сын захотел выразить благодарность и преданность своей матери. По его словам, это лучшее, что он мог сделать.Позднее песне приписали другие смыслы. О любви и бесконечной преданности к родине. Хотя автор изначально и не вкладывал в свой текст такое послание, он был не против такой интерпретации.Песня делится на несколько частей. В первой повествование идет о старении матери и о приятных и глубинных воспоминаниях из детства, о том, как прошлое сейчас отзывается в душе. Во второй части раскрываются трудности во взаимоотношениях взрослеющего сына и мамы, о столкновении ценностей и взглядов и о том, насколько сильно автор ценит труд и любовь своей родительницы, несмотря ни на что. Третья часть песни цикличная. Припев-колыбельная должна погрузить зрителя в воспоминания из детства.После выступления во время прямого эфира прямо со сцены лидер коллектива сделал политическое заявление. Это строго запрещено правилами конкурса. Олег Псюк призвал европейцев защитить Мариуполь, отстаивая свои взгляды на эту ситуацию. Это спровоцировало высказывание ирландского исполнителя, который выкрикнул: «Мир Украине».По правилам страну могли дисквалифицировать, вероятнее всего, так и собирались сделать. Ведь после выступления не было интервью с исполнителями, а в повторах выступлений Украину заменили на Германию. Позднее повтор с песней о матери Стефании все же показали. Лозунг был признан гуманистическим, но не политическим. Сказанное на сцене после выступления могло повлиять на результаты, не исключая судебные разбирательства других стран по этому инциденту.В итоге победа на Евровидение-2022 осталась за украинцами. Кто-то посчитал, что при голосовании большинство поставили политический аспект превыше исполнительского мастерства, а кому-то действительно понравилось выступление группы из Украины, и они отдали голоса за нее. Так или иначе, судьба Евровидение-2023 пока неизвестна, ведь по традиции каждый следующий конкурс проводят в столице страны победителей. Пока в Украине весьма неспокойно, эксперты рассуждают о том, что мероприятие в следующем году можно провести в Польше.А сами украинцы мечтают отстроить Мариуполь и там провести Евровидение-2023. Нынешняя победа группы Kalush Orchestra с песней «Stefania» стала третьей по счету победой представителей украинского государства за всю историю конкурса.