ЛДПР предложила ввести туристический кешбэк для пенсионеров
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ЛДПР предложила ввести туристический кешбэк для пенсионеров

ЛДПР предложила ввести туристический кешбэк для пенсионеров

14:39  Автор: Екатерина Кутузова



Думская фракция ЛДПР предлагает ввести компенсацию половины расходов на путевки в санатории для пенсионеров по аналогии с детским кешбэком. Об этом заявил 18 мая член фракции, глава Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в ходе правительственного часа в Госдуме.

В ЛДПР, по его словам, считают, что студенты, многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды должны иметь возможность путешествовать по своей стране. Депутаты фракции поддерживают программы туристических кешбэков.

«Необходимо продолжать развитие этих программ, искать новые подходы к обеспечению доступности туризма для социально незащищенных групп. Например, по аналогии с детским кешбэком необходимо рассматривать 50 процентов возмещения стоимости путевок в санатории для пенсионеров», — сказал парламентарий.

Свищев отметил, что сейчас даже пенсионерам с инвалидностью приходится ждать несколько лет свою очередь на санаторно-курортное лечение.

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#власть #старость #туризм #здоровье

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По материалам: pnp.ru

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