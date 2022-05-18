Лена Перминова показала кадры с первого дня рождения годовалого сына

Младшему сыну модели Лены Перминовой и бизнесмена Александра Лебедева исполнился годик. Многодетная мама поделилась фото с торжества. Модель, благотворитель Лена Перминова — четырежды мама. Трех сыновей и одну дочь Перминова родила в отношениях с российским предпринимателем Александром Лебедевым (Никита родился в 2009 году, через два года на свет появился Егор, в 2014 году модель подарила бизнесмену Арину, а в середине 2021 года родился Александр). Звездная семья всегда с большим внимание относится к дням рождения своих наследников.Дети Александра Лебедева и Лены Перминовой Первый день рождения младшего ребенка не стал исключением. По случаю торжества Александра был подготовлен первый в его жизни именинный торт. Фотографией с десертом Лена Перминова поделилась в соцсети.Лена Перминова с сыном Сашей Многодетная мама опубликовала кадр виновника торжества, который с удовольствием дегустирует торт.Праздничное угощение выполнено в форме маффина, покрытого белой глазурью, разноцветным конфетти, и украшенного крупной цифрой «1». Именинник наслаждался первым в жизни тортом, сидя комфортабельной палатке-шалаше.Александр Лебедев -младший лакомится тортом «Тот самый первый торт, в который можно вляпаться по самые уши, размазать по братьям и сестре, а тебе за это ничего не будет», — написала многодетная мама. Судя по выражению лица, малышу понравился сюрприз. Поклонники поздравили Александра и его родителей с праздником, а также отметили, что в семье рождаются очень красивые дети: «Лена, у вас дети получаются просто нереальной красоты….прям рекламные», «Малыш-чудо!», «Самый очаровательный малыш», «Ну как можно было создать таких прекрасных детей, один другого краше».