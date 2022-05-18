Леонид Агутин рассказал о своей эмиграции в Америку

По слухам, певец Леонид Агутин собрался уехать в Штаты. Артист отреагировал на слухи о том, что он вместе с женой Анжеликой Варум якобы покинул Россию. Певец заявил, что отказался уехать в США, где живет его дочь. 52-летняя исполнительница хитов «Городок» и «Художник, что рисует дождь» с начала спецоперации России на Украине оказалась в сложной ситуации. Уроженка Львова отказалась поддерживать какую-то из сторон в этом конфликте. Ее 53-летний муж занял ту же позицию. Однако звездная журналистка Алена Жигалова заявила, что супруги оказались на стороне Украины. Более того, ведущая ютуб-шоу «Алена, блин!» заверила, что Агутин и Варум покинули Россию. По словам журналистки, она эмигрировали в США, где приобрели роскошные апартаменты.Леонид Агутин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Наставник шоу «Голос» прокомментировал эту информацию. Леонид резко высказался в адрес Жигаловой. «Это предсказуемо, друзья. В тяжелые времена тектонических сдвигов и перемен всегда найдутся бескомпромиссные хайпожоры, которые воспринимают это время как свой шанс прославиться, заработать очки, в виде просмотров и лайков. Любым способом. Врут, подтасовывают, разжигают, играют на самом животрепещущем, сочиняя свою историю», — написал Агутин в своем Telegram-канале. Заслуженный артист России сослался на подробные цитаты своей фан-группы. Исполнители опровергли слухи о том, что якобы сначала выступили с лозунгом «нет войне», а потом поддержали Украину, спев на благотворительном концерте «U For Ukraine». «Не нужно перевирать слова, никаких лозунгов артисты не произносили! Артисты выразили свое сострадание невинным жертвам боевых действий и выступили за переговоры! А участие Агутина и Варум в концерте "в поддержку Украины", состоявшемся 20 марта 2022 года, — это чистая ложь», — заверили поклонники звездных супругов. Леонид также пояснил, что вместе с близкими сейчас активно работает в России. Композитор с отцом Николаем Петровичем, известным публике по участию в проекте «Голос 60+», занимаются подготовкой к летнему детскому музыкальному форуму. А Анжелика недавно участвовала в Тотальном диктанте в Музее Москвы. Поп-звезды в марте дали серию концертов в городах нашей страны.