Лолита Милявская появилась на премии «Жара» в шикарном черном платье с перьями
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Лолита Милявская появилась на премии «Жара» в шикарном черном платье с перьями

Лолита Милявская появилась на премии «Жара» в шикарном черном платье с перьями
Похорошевшая певица Лолита Милявская посетила премию «Жара Music Awards», выйдя на красную дорожку в роскошном платье. В Москве проходит премия «Жара Music Awards», где в самое ближайшее время объявят лучших артистов по итогам года. На красную дорожку вышел весь свет российского шоу-бизнеса, среди них — певица Лолита Милявская. Артистка надела шикарное черное вечернее платье в пол, украшенное перьями в районе декольте. Вообще, Лолита отлично выглядит. Артистка в последнее время посвежела и похорошела.
Лолита Милявская и Коста Лакоста Напомним, Лолита  Милявской сейчас живет в окружении близких. Она перевезла дочь и свою маму с  мужем в Москву.  Певица призналась, что счастлива находиться в окружении близких людей.
Лолита Милявская и Коста Лакоста Кстати, Лолита Милявская станет новой ведущей канала «МУЗ-ТВ». Милявская появится в нескольких выпусках проекта «МУЗ-ТВ чарт», в которых расскажет о главных музыкальных хитах.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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