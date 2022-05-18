Лолита Милявская появилась на премии «Жара» в шикарном черном платье с перьями

Похорошевшая певица Лолита Милявская посетила премию «Жара Music Awards», выйдя на красную дорожку в роскошном платье. В Москве проходит премия «Жара Music Awards», где в самое ближайшее время объявят лучших артистов по итогам года. На красную дорожку вышел весь свет российского шоу-бизнеса, среди них — певица Лолита Милявская. Артистка надела шикарное черное вечернее платье в пол, украшенное перьями в районе декольте. Вообще, Лолита отлично выглядит. Артистка в последнее время посвежела и похорошела.Лолита Милявская и Коста Лакоста Напомним, Лолита Милявской сейчас живет в окружении близких. Она перевезла дочь и свою маму с мужем в Москву. Певица призналась, что счастлива находиться в окружении близких людей.Лолита Милявская и Коста Лакоста Кстати, Лолита Милявская станет новой ведущей канала «МУЗ-ТВ». Милявская появится в нескольких выпусках проекта «МУЗ-ТВ чарт», в которых расскажет о главных музыкальных хитах.