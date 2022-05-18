Лучшая альтернатива мотоциклу - питбайк

Вадим Карасев

Далеко не все поклонники езды на мотоциклах могут позволить себе приобрести полноценный байк. Данное средство передвижения – мощное, красивое, но дорогое, кроме того, ему постоянно требуется серьезный уход. Эксплуатировать мотоцикл нужно с умом, если приходится восстановить какие-либо повреждения или приобретать запчасти на замену, то обычно это влетает в копеечку. Именно поэтому многие поклонники быстрой езды в последнее время обращают внимание на альтернативу мотоциклам, благодаря чему продажи питбайков в Перми выросли достаточно ощутимо.

Эволюция питбайков до сегодняшнего дня

Когда они впервые появились в Америке, внешне их было сложно отличить от велосипедов. Разница заключалась в наличии двухтактного двигателя, мощность которого развивается до 5 лошадиных сил. Эксплуатировали такую технику в гоночных соревнованиях, на ней же передвигался сам гонщик и команда, его обслуживающая, во время технических остановок. Из-за того что последние именовались пит-стоп, и произошло название мини-байков, столь актуальных сегодня. И если раньше на них не было даже тормозов, то те модели питбайков в Перми, которые предлагаются сегодня на https://san-motors.ru/lineup/pitbayki/, уже мало похожи на обычный велосипед. Двигатели на них ставятся с большим объёмом, способным тянуть до 16 лошадиных сил. Гидравлическая подвеска, алюминиевая рама и дисковые тормоза дополняют конструкцию.

Для производства полноценных питбайков оставалось совсем немного – сделать так, чтобы на них можно было исполнять трюки.

Возможности эксплуатации питбайков

На данный момент такое транспортное средство доступно практически каждому, купить питбайк можно в специализированном интернет-магазине, даже не располагая огромным бюджетом. Независимо от возраста, гонщики устраивают импровизированные соревнования, для этого больших обустроенных трасс не нужно. Опять же, стоимость питбайка сравнительно невысока, он идеально подойдёт для начинающих любителей мотокросса в плане тренировок и обучения. Многие профессиональные мотогонщики тоже оттачивают своё мастерство на питбайках, благодаря невысоким расценкам, компактности и небольшой массе.

Основной характеристикой любого питбайка является мощность двигателя. Выбирая такую технику в магазине питбайков, следует ориентироваться на характеристики, представленные производителем. Что касается массы, в традиционном питбайке она составляет не более 100 кг, но бывает и меньше. При необходимости взрослый мужчина вполне способен поднять питбайк самостоятельно.

Тормозная система в процессе выбора имеет значение. Поворот руля должен быть гибким. Не стоит забывать и о гарантии, которую должен предоставлять производитель – всё-таки, это не велосипед, а полноценное транспортное средство, просто в компактных размерах.