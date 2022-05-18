Лунный день сегодня 18 мая 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 18 мая 2022 года

Лунный день сегодня 18 мая 2022 года

От лунной энергии зависят наши успехи, настроение и самочувствие. Рекомендации астрологов, отраженные в ежедневном лунном календаре, помогут определиться с планами и привлечь в жизнь благополучные перемены.


Эта среда будет днем борьбы и агрессии. Энергетика Нептуна и Марса будут диктовать свои условия, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть осторожными. Влияние планет усиливается энергетикой ночного светила, которое сегодня будет отнимать силы, а значит, нужно запастись терпением. Сегодня от настроения будет зависеть многое, а значит, нельзя потакать разрушительным эмоциям и идти на поводу сиюминутных прихотей.

Фаза Луны: наступает 18 лунный день. Его энергетика будет во власти убывающей Луны в созвездии Стрельца. Стихия Огня не гармонирует с лунной энергией, поэтому день обещает быть напряженным. Уберечься от проблем будет проще, если следить за своим настроением и исключить переутомление.

Магнитные бури 18 мая: на эту среду магнитных бурь не прогнозируется. Вероятность вспышек на Солнце минимальна.

Что принесет удачу сегодня


позитивные установки;
отдых;
легкая работа;
осторожность.

Что отпугнет успех в этот день


конфликты;
поспешные решения;
переутомление;
обман;
новые проекты;
траты.

Домашние дела по лунному календарю


Сегодня астрологи рекомендуют не уделять слишком много времени наведению порядка. День будет довольно напряженным, поэтому портить себе настроение уборкой не имеет смысла. В среду лучше всего обратить внимание на свои потребности в отдыхе и восполнению сил. Справиться с недостатком энергии будет проще, если обустроить в своем жилище место силы. Не стоит сегодня звать гостей — шумные мероприятия быстро утомят и лишат жизненной энергии, что спровоцирует агрессию и необдуманные действия.

Одежда и талисманы удачи на эту среду

Цветами удачи на эту среду станут оттенки зеленого, способные успокоить и придать уверенности. Темные оттенки подойдут для переговоров и общения с большим количеством людей, а более светлые поднимут настроение и помогут обрести внутреннюю гармонию. Разбавить зеленую гамму помогут желтые и синие акценты.

Украшения этого дня не должны привлекать внимание. Сегодня предпочтение стоит отдать невесомым кулонам и тонким цепочкам из серебра. Усилить защитные действия этого металла помогут яшма, кошачий глаз и малахит.

Финансы и работа 18 мая

Среда — не время для новых задач и грандиозных проектов. Сегодня энергетика звезд и планет будет весьма противоречивой, поэтому от серьезной работы стоит отказаться в пользу завершения текущих дел. Не уместными будут сделки и сотрудничество из-за вероятности обострения конфликтов и возникновения недопонимания.

Финансовая активность сегодня будет больше во вред, чем на пользу — есть риск поддаться на уловки мошенников, приобрести некачественные товары или вложиться в убыточный бизнес. Траты должны быть обдуманными, а значит, для похода в магазин стоит составить список покупок и поискать акции.

Любовь и общение в 18 лунный день

Гармоничные отношения в этот день станут залогом счастливой жизни. Астрологи рекомендуют провести время с близкими людьми, заняться любимыми хобби, посмотреть фильм или приготовить вкусный ужин. Забота и внимание друг о друге уберегут от конфликтов и недопонимания.


Поиски второй половинки в день, когда соединяются Марс с Нептуном, чреваты разочарованием. Энергетика союза планет подталкивает к созданию конфликтных ситуаций, рискам и хитрости, которые не смогут помочь в создании крепких отношений.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня астрологи рекомендуют больше времени уделять своему самочувствию и эмоциональному фону. Риск обострения конфликтов велик, а значит, упражнения по достижению внутренней гармонии не будут лишними. Этот день подходит и для творческой активности, которая повышает настроение, помогает избавиться от стресса и раскрыть свои таланты. Не лишними будут и оздоровительные процедуры: плавание в бассейне, курс массажа и целебные отвары, укрепляющие иммунитет.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 18 мая 2022 года
Лунный день сегодня 18 мая 2022 года
Татьяна Васильева назвала сбежавших звезд «свиньями»
Татьяна Васильева назвала сбежавших звезд «свиньями»
Лена Перминова показала кадры с первого дня рождения годовалого сына
Лена Перминова показала кадры с первого дня рождения годовалого сына
Stray Blade перенесли на 2023 год, показали новый геймплей
Stray Blade перенесли на 2023 год, показали новый геймплей
Фантастическая RPG Hellpoint получит версии для Xbox Series X | S и Playstation 5
Фантастическая RPG Hellpoint получит версии для Xbox Series X | S и
В 1588 году Галилей рассчитал размеры Ада, совершив важное открытие. Для чего и как он это сделал ?
В 1588 году Галилей рассчитал размеры Ада, совершив важное открытие.
Леонид Агутин в шоке от происходящего
Леонид Агутин в шоке от происходящего
Сын Наташи Королевой сменил имидж и возмужал
Сын Наташи Королевой сменил имидж и возмужал
The Valiant — новая средневековая стратегия для Xbox от THQ Nordic
The Valiant — новая средневековая стратегия для Xbox от THQ Nordic
Arma Reforger официально представлена: релиз сегодня, консольный эксклюзив Xbox Series X | S
Arma Reforger официально представлена: релиз сегодня, консольный
Азиза открыла свой духовный центр, в котором лечит людей
Азиза открыла свой духовный центр, в котором лечит людей
Павел Прилучный отправился в отпуск с новой девушкой
Павел Прилучный отправился в отпуск с новой девушкой

Топ на сегодня

The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая
The Riftbreaker получит первое платное DLC Metal Terror в конце мая
Дмитрий Хрусталев шокировал своим видом
Дмитрий Хрусталев шокировал своим видом
Певица Слава отпраздновала свой день рождения в кругу родных и близких
Певица Слава отпраздновала свой день рождения в кругу родных и близких
Fall Guys на Xbox: технические детали и бонусы подписчикам Game Pass
Fall Guys на Xbox: технические детали и бонусы подписчикам Game Pass
Хоррор The Chant для нового поколения консолей выйдет осень
Хоррор The Chant для нового поколения консолей выйдет осень

Еще по теме

Лунный день сегодня 16 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 20 октября 2021 года
Лунный день сегодня 24 августа 2021 года
Лунный день сегодня 10 ноября 2021 года