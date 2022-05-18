Лунный день сегодня 18 мая 2022 года

Вадим Карасев

От лунной энергии зависят наши успехи, настроение и самочувствие. Рекомендации астрологов, отраженные в ежедневном лунном календаре, помогут определиться с планами и привлечь в жизнь благополучные перемены.

Эта среда будет днем борьбы и агрессии. Энергетика Нептуна и Марса будут диктовать свои условия, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть осторожными. Влияние планет усиливается энергетикой ночного светила, которое сегодня будет отнимать силы, а значит, нужно запастись терпением. Сегодня от настроения будет зависеть многое, а значит, нельзя потакать разрушительным эмоциям и идти на поводу сиюминутных прихотей.

Фаза Луны: наступает 18 лунный день. Его энергетика будет во власти убывающей Луны в созвездии Стрельца. Стихия Огня не гармонирует с лунной энергией, поэтому день обещает быть напряженным. Уберечься от проблем будет проще, если следить за своим настроением и исключить переутомление.

Магнитные бури 18 мая: на эту среду магнитных бурь не прогнозируется. Вероятность вспышек на Солнце минимальна.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

позитивные установки;отдых;легкая работа;осторожность.конфликты;поспешные решения;переутомление;обман;новые проекты;траты.

Сегодня астрологи рекомендуют не уделять слишком много времени наведению порядка. День будет довольно напряженным, поэтому портить себе настроение уборкой не имеет смысла. В среду лучше всего обратить внимание на свои потребности в отдыхе и восполнению сил. Справиться с недостатком энергии будет проще, если обустроить в своем жилище место силы. Не стоит сегодня звать гостей — шумные мероприятия быстро утомят и лишат жизненной энергии, что спровоцирует агрессию и необдуманные действия.

Одежда и талисманы удачи на эту среду

Цветами удачи на эту среду станут оттенки зеленого, способные успокоить и придать уверенности. Темные оттенки подойдут для переговоров и общения с большим количеством людей, а более светлые поднимут настроение и помогут обрести внутреннюю гармонию. Разбавить зеленую гамму помогут желтые и синие акценты.

Украшения этого дня не должны привлекать внимание. Сегодня предпочтение стоит отдать невесомым кулонам и тонким цепочкам из серебра. Усилить защитные действия этого металла помогут яшма, кошачий глаз и малахит.

Финансы и работа 18 мая

Среда — не время для новых задач и грандиозных проектов. Сегодня энергетика звезд и планет будет весьма противоречивой, поэтому от серьезной работы стоит отказаться в пользу завершения текущих дел. Не уместными будут сделки и сотрудничество из-за вероятности обострения конфликтов и возникновения недопонимания.

Финансовая активность сегодня будет больше во вред, чем на пользу — есть риск поддаться на уловки мошенников, приобрести некачественные товары или вложиться в убыточный бизнес. Траты должны быть обдуманными, а значит, для похода в магазин стоит составить список покупок и поискать акции.

Любовь и общение в 18 лунный день

Гармоничные отношения в этот день станут залогом счастливой жизни. Астрологи рекомендуют провести время с близкими людьми, заняться любимыми хобби, посмотреть фильм или приготовить вкусный ужин. Забота и внимание друг о друге уберегут от конфликтов и недопонимания.

Поиски второй половинки в день, когда соединяются Марс с Нептуном, чреваты разочарованием. Энергетика союза планет подталкивает к созданию конфликтных ситуаций, рискам и хитрости, которые не смогут помочь в создании крепких отношений.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня астрологи рекомендуют больше времени уделять своему самочувствию и эмоциональному фону. Риск обострения конфликтов велик, а значит, упражнения по достижению внутренней гармонии не будут лишними. Этот день подходит и для творческой активности, которая повышает настроение, помогает избавиться от стресса и раскрыть свои таланты. Не лишними будут и оздоровительные процедуры: плавание в бассейне, курс массажа и целебные отвары, укрепляющие иммунитет.