Меган Фокс и Колсон Бэйкер сделали парные татуировки в виде куклы вуду

Вадим Карасев

Меган Фокс и ее жених Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, сделали одинаковые татуировки на безымянных пальцах. Татуировки изображают кукол вуду с иглой, воткнутой в сердце — такие же стоят у них дома. Фотографиями Колсон Бэйкер поделился в инстаграме*.









В скором времени пара планирует сыграть свадьбу — как рассказывают инсайдеры, Меган и Колсон хотят устроить торжество в готическом стиле. Они хотят экстравагантную свадьбу в мрачном стиле, ведь их обоих нельзя назвать блюстителями традиций. Меган подумывает остановиться на цветном свадебном платье. Возможно даже, оно будет черным, — рассказывал близкий к паре источник изданию ET.

Колсон Бэйкер сделал своей возлюбленной предложение в январе и преподнес ей необычное кольцо с бриллиантом и изумрудом (камни-талисманы Меган Фокс и Колсона Бэйкера). После помолвки Меган и ее жених выпили крови друг друга. Как актриса рассказала в интервью, они иногда проводят ритуалы, в которых выпивают немного крови друг друга. А сам музыкант в прошлом году признавался, что носит необычный талисман с каплей крови своей возлюбленной.

Ранее поклонники Меган Фокс заподозрили ее в беременности: Колсон Бейкер, выступая на церемонии вручения музыкальной премии Billboard Music Awards, посвятил песню "своей жене и их нерожденному ребенку". А на вечеринке, посвященной 36-летию Меган Фокс, она, по словам инсайдеров, отказывалась от алкоголя. Пара слухи о беременности пока не прокомментировала.

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Ксения Смирнова