Microsoft Flight Simulator получает сегодня World Update IX — Мальта и Италия
Разработчики Microsoft Flight Simulator на следующей неделе обещают выпустить бесплатное дополнение для игры, которое приурочено к релизу фильма Top Gun. Но и про World Update они не забывают. Сегодня в Microsoft Flight Simulator игроки станет доступен новый апдейт мира — World Update IX, посвященный Мальте и Италии.
Рим, Неаполь, Венеция, Милан и многие другие города были улучшены с бесплатным обновлением World Update IX, которое выходит сегодня. Заявлены 4 аэропорта, воссозданные вручную, это:
Аэропорт Палермо (LICJ)
Аэропорт Сондрио (LILO)
Аэропорт Марина ди Кампо (LIRJ)
Аэропорт Боланцо (LIPB)
Кроме того, была улучшена детализация 100 аэропортов, 94 достопримечательности Италии, 11 достопримечательностей Мальты, а также добавлены некоторые новые испытания.