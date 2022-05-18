Microsoft Flight Simulator получает сегодня World Update IX — Мальта и Италия

Вадим Карасев





Разработчики Microsoft Flight Simulator на следующей неделе обещают выпустить бесплатное дополнение для игры, которое приурочено к релизу фильма Top Gun. Но и про World Update они не забывают. Сегодня в Microsoft Flight Simulator игроки станет доступен новый апдейт мира — World Update IX, посвященный Мальте и Италии.

Рим, Неаполь, Венеция, Милан и многие другие города были улучшены с бесплатным обновлением World Update IX, которое выходит сегодня. Заявлены 4 аэропорта, воссозданные вручную, это:

Аэропорт Палермо (LICJ)Аэропорт Сондрио (LILO)Аэропорт Марина ди Кампо (LIRJ)Аэропорт Боланцо (LIPB)

Кроме того, была улучшена детализация 100 аэропортов, 94 достопримечательности Италии, 11 достопримечательностей Мальты, а также добавлены некоторые новые испытания.