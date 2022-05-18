Microsoft Flight Simulator получает сегодня World Update IX — Мальта и Италия
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Microsoft Flight Simulator получает сегодня World Update IX — Мальта и Италия

Microsoft Flight Simulator получает сегодня World Update IX — Мальта и Италия


Разработчики Microsoft Flight Simulator на следующей неделе обещают выпустить бесплатное дополнение для игры, которое приурочено к релизу фильма Top Gun. Но и про World Update они не забывают. Сегодня в Microsoft Flight Simulator игроки станет доступен новый апдейт мира — World Update IX, посвященный Мальте и Италии.

Рим, Неаполь, Венеция, Милан и многие другие города были улучшены с бесплатным обновлением World Update IX, которое выходит сегодня. Заявлены 4 аэропорта, воссозданные вручную, это:



Аэропорт Палермо (LICJ) 



Аэропорт Сондрио (LILO)



Аэропорт Марина ди Кампо (LIRJ) 



Аэропорт Боланцо (LIPB) 

Кроме того, была улучшена детализация 100 аэропортов, 94 достопримечательности Италии, 11 достопримечательностей Мальты, а также добавлены некоторые новые испытания.

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По материалам: newxboxone

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