Не меньше 2 игр будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные

Вадим Карасев





Обычно Microsoft с партнерами анонсирует в четверг список игр, которые можно опробовать бесплатно в рамках акции Free Play Days на выходных. Но уже сегодня стало известно о двух проектах, которые будут предложены бесплатно игрокам на приставках Xbox One и Xbox Series X | S в ближайшие дни.

State of Decay 2. К 4 годовщине с момента релиза игры State of Decay 2, которая продолжает активно поддерживаться разработчиками и улучшаться, будут проведены бесплатные выходные на Xbox и в Steam. С 19 по 22 мая игроки могут бесплатно играть в State of Decay 2.





Call of Duty: Vanguard. Очередные бесплатные выходные пройдут в последней части Call of Duty, из вышедших на данный момент. Игрокам предложат полный доступ к мультиплееру игры — будет доступен весь контент, в том числе новые карты третьего сезона. Играть в Call of Duty: Vanguard можно будет с 18 по 24 мая.