Обереги для автомобиля, которые уберегут вас от проблем в пути
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Обереги для автомобиля, которые уберегут вас от проблем в пути

Обереги для автомобиля, которые уберегут вас от проблем в пути

У многих людей есть автомобиль. Вождение для них является уже чем-то привычным, но очень важно помнить о том, что оно сопряжено с потенциальной опасностью и проблемами. Каждый водитель должен иметь у себя в автомобиле оберег на защиту от аварий и происшествий.


Дорога — это место для рисков. Очень важно перед дальней дорогой научиться ставить на себя энергетическую защиту. В автомобиле любого уважающего себя автомобилиста должен быть оберег, который спасет его самого и его пассажиров от проблем и неудач. Их немало, так что вы точно сможете выбрать что-то полезное для себя.

Минералы-обереги

Тигровый глаз. Это самый лучший оберег для водителя. Он прекрасно подойдет любому человеку — и тому, который ездит только по городу, и тому, кто перемещается на большие расстояния. Он поможет уберечь себя от проблем, а машину от внезапных поломок. Также тигровый глаз помогает быстрее принимать решения, что в пути порой бывает жизненно необходимо.

Агат. Этот минерал-оберег больше подойдет тем, кто работает за рулем автомобиля. Например, лучше всего он помогает таксистам, дальнобойщикам. Он помогает успевать приезжать вовремя, а также помогает налаживать коммуникацию с теми, кого приходится возить, с кем приходится общаться по работе.

Обсидиан. Это сильнейший камень, которому нет равных в плане защиты от бед. С этим талисманом вероятность аварий и встреч и опасными людьми в дороге будет гораздо ниже. Также обсидиан защитит автомобиль от угона.


Аметист. Этот камень дает человеку силы и энергию. Его советуют почаще использовать тем, кто проводит за рулем очень много времени и часто водит машину в уставшем состоянии. Если вы устали, аметист не даст вам совершить ошибку.

Другие обереги в дорогу

Серебряные украшения. Серебро — это один из лучших помощников, которые только можно встретить. Данный металл лучше носить на руках. Для этого подойдут кольца и браслеты. С их помощью любой водитель станет более осторожным, внимательным.

Руна Эйваз. Данная руна способствует устранению преград на пути к желаемой цели. Это лучшая руна для путешественников и автомобилистов. Ее изображение должно оставаться на виду в течении всей поездки. Вы можете нарисовать руну на листке бумаги, либо сделать защитный амулет из дерева. Вот как выглядит эта руна:


Также полезной может быть руна Анзус. Ее можно использовать тем, кто работает за рулем и хочет быть максимально продуктивным в течении долгого времени. С ее помощью ваша энергия будет расходоваться максимально эффективно. Вот как выглядит руна Анзус:



Трава окопник. Высушенный окопник нужно положить в мешочек. Лучшее место для хранения — бардачок машины. Эта трава издревле считалась травой путешественников. Она обладает большой магической силой.

Хотэй. Это восточный талисман удачи, который идеально подходит путешествующим на автомобиле. Если он будет рядом с вами, то вы можете не переживать о том, что вас настигнут неурядицы. Скорее всего, поездка на автомобиле пройдет как по маслу. Это хороший оберег для таксистов, потому что он поможет обойти стороной плохих людей.

Православные обереги в автомобиле

Крестик. Крест — главный символ православной веры. Если вы хотите обезопасить себя в пути, в машине можно повесить или положить крестик. Это очень сильный оберег от любой беды. Так Господь всегда будет с вами и не допустит появления проблем. Главное, чтобы крестик был освящен в церкви.

Иконы. Многие видели три иконы в автомобилях. Это Матушка Заступница, Иисус Христос и Николай Чудотворец. Вы можете сами выбирать, какую икону повесить, либо отдать предпочтение сразу трем. Их также лучше сначала освятить в церкви. Николай чудотворец — покровитель путешественников, поэтому многие используют помощь только этой иконы.

Можно также сделать православный оберег самостоятельно. Вы можете написать на листке молитву «отче наш» или «псалом 90», а затем сложить листок много раз, обернув его тканью. Эти самые сильные молитвы для путешествующих будут оберегать вас в пути в любое время.

Полезный совет: совсем не обязательно использовать сразу все обереги, описанные выше. Вам нужно выбрать тот из них, который будет вам ближе всего. Вы можете попробовать поездить с разными оберегами, чтобы понять, какой из них вам нравится больше всего.

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По материалам: dailyhoro.ru

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