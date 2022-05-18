Оксана Акиньшина готова судиться с бывшим супругом за детей
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Оксана Акиньшина готова судиться с бывшим супругом за детей

Оксана Акиньшина готова судиться с бывшим супругом за детей
Актриса Оксана Акиньшина отдала детей бывшему мужу. Артистка теперь редко видит своих детей, которых она родила в браке с Арчилом Геловани. Недавно стало известно, что сын актрисы Константин и дочка Эмми по решению суда живут с отцом в Грузии. Их воспитанием теперь занимается бабушка, но матери не запрещено приезжать в гости. Знакомая актрисы рассказала, что на переезде детей из России настоял бывший муж Акиньшиной. Его адвокаты смогли доказать, что это решение единственно правильное, учитывая ненормированный рабочий график Оксаны и отсутствие стабильного дохода.
Оксана Акиньшина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Адвокаты Арчила предложили, чтобы они остались с отцом, так как он состоятельный человек, обеспечит их. У него мама готова посвящать себя внукам. А мама Оксаны ухаживает за нездоровым старшим внуком от первого брака Акиньшиной. Куда ей еще двоих, не потянет»,— цитирует КП источник. Говорят, что Акиньшина изначально согласилась на эту схему, так как экс-супруг по сути «не оставил ей выбора», но потом передумала. По информации в СМИ, актриса готовится судиться с бывшим мужем за детей. Впрочем, она сможет найти не так много аргументов в пользу переезда детей к ней домой. Осложняет ситуацию и тот факт, что Оксана находится в новых отношениях и бывший муж вряд ли согласится на то, чтобы его детей воспитывал другой мужчина. Напомним, что помимо детей от Геловани у актрисы есть сын Филипп от первого брака. Мальчик родился с особенностями в развитии, поэтому вскоре после родов Оксана отдала ребенка на воспитание своим родителям.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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