Оксана Акиньшина призналась, что Шнуров заставлял ее ходить в школу
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Оксана Акиньшина призналась, что Шнуров заставлял ее ходить в школу

Оксана Акиньшина призналась, что Шнуров заставлял ее ходить в школу
Актриса Оксана Акиньшина рассказала о романе с певцом в 16 лет. Артистка в шестнадцатилетнем возрасте закрутила роман с музыкантом Сергеем Шнуровым. Тогда она играла в картине «Игры мотыльков», а Шнуров писал песни для этого фильма и снялся в нескольких эпизодах. Как говорила Акиньшина, на съемках Сергей Шнуров порой появлялся буквально «никакой». Однажды она осталась в его номере. В какой-то момент Шнуров произнес: «Ну чего? Раздевайся давай!» После этого, как отмечала актриса, «дело пошло».
Оксана Акиньшина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Любопытно, что Шнуров запрещал школьнице Акиньшиной прогуливать уроки. «Вытаскивал меня из кровати и тащил в школу. А я хотела спать, упиралась. По вечерам, бывало, напивались, могли влить в себя три бутылки водки», сказала Оксана Акиньшина. Напомним, что Сергей Шнуров и Оксана Акиньшина были вместе пять лет. При этом у них были крайне напряженные отношения. Порой дело доходило до драк, сообщает «Комсомольская правда».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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