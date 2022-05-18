Ольга Бузова прикрыла соски сердечками

Ведущая и певица Ольга Бузова вышла в свет в полуобнаженном виде. Сегодня проходит очередная премия «ЖАРА Music Awards». В Crocus City Hall собрались многие известные персоны. Не обошлось и без неловких моментов. Так, на красной дорожке образовался... любовный треугольник. В прошлом году Ольга Бузова со скандалом рассталась с Давидом Манукяном и с тех пор экс-влюбленные стараются избегать друг друга на светских мероприятиях. Однако пропустить престижную музыкальную премию из-за личных обид они не смогли. Звезды приехали в Crocus City Hall и тут же попали под прицел фотографов на красной дорожке. Судя по выбору нарядов большинства гостей, фаворитом вечера стал total black. 29-летний рэпер появился в черном двубортном пиджаке и классических брюках. Образ Дава дополнил очками, перчатками, а также галстуком с серебристым принтом. Не отстала и 36-летняя Ольга Бузова. Она появилась в откровенном «луке». Певица надела платье с полупрозрачным верхом, прикрыв пикантные части тела черными наклейками в виде сердец. Облегающая юбка повторил сексуальные изгибы обладательницы.Полуобнаженная Ольга Бузова Поначалу все внимание публики было приковано к смелому образу исполнительницы хита «Мало половин». Но вскоре Дава взял реванш, заключив в объятия 29-летнюю Мари Краймбрери. Недавно пара провела вместе выходные, однако пока открыто говорить об отношениях не спешит. Для выхода в свет певица выбрала пышное платье черного цвета. Образ получился весьма эксцентричным за счет материала, напоминающим целлофан. Артистка завершила свой яркий аутфит очками, как это сделал Манукян.