По слухам, Оксана Акиньшина изменяла мужу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

По слухам, Оксана Акиньшина изменяла мужу

По слухам, Оксана Акиньшина изменяла мужу
Поговаривают, что Сергей Шнуров спал с Оксаной Акиньшиной перед разводом. Знакомая актрисы Оксаны Акиньшиной заявила, что звезда «Стиляг» встречалась со своей первой любовью музыкантом Сергеем Шнуровым, когда певец развелся с женой Матильдой. Причем тогдашний муж Акиньшиной Арчил Геловани обо всем узнал. Естественно, что ему такое странное общение очень не нравилось. Вскоре он решил расстаться с актрисой, а она не возражала.
Оксана Акиньшина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «В прессе писали, что Шнуров тогда развелся с очередной женой, Матильдой, и встречался по дружбе с Оксаной. А какому мужу такое понравится? У Оксаны такой подход к отношениям: сегодня — одна любовь, завтра — другая», сказала знакомая Оксаны Акиньшиной Напомним, что несколько лет назад Оксана Акиньшина рассталась с Арчилом Геловани. От него у нее двое детей. Причем живут они с отцом в Тбилиси, а актриса лишь изредка навещает наследников, сообщает «Комсомольская правда».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Sniper Elite 5 можно предзагрузить по Game Pass — игра имеет солидный размер
Sniper Elite 5 можно предзагрузить по Game Pass — игра имеет солидный
The Initiative и Crystal Dynamics ищут много новых сотрудников для Perfect Dark
The Initiative и Crystal Dynamics ищут много новых сотрудников для
По слухам, Оксана Акиньшина изменяла мужу
По слухам, Оксана Акиньшина изменяла мужу
Ксения Бородина оправдалась за не приличный жест
Ксения Бородина оправдалась за не приличный жест
7 признаков, что вы встречаетсь с транжирой
7 признаков, что вы встречаетсь с транжирой
Дешевый хостинг для всех: большой выбор тарифов и куча преимуществ от Lite.Host
Дешевый хостинг для всех: большой выбор тарифов и куча преимуществ от
Биография Марии Шараповой: личная жизнь теннисистки, семья, муж, рост, новости (фото)
Биография Марии Шараповой: личная жизнь теннисистки, семья, муж,
Us Weekly: Шарлиз Терон встречается с Габриэлем Обри, бывшим бойфрендом Холли Берри
Us Weekly: Шарлиз Терон встречается с Габриэлем Обри, бывшим
Дочка Анастасии Заворотнюк попала в серьезную аварию
Дочка Анастасии Заворотнюк попала в серьезную аварию
Оксана Акиньшина призналась, что Шнуров заставлял ее ходить в школу
Оксана Акиньшина призналась, что Шнуров заставлял ее ходить в школу
Кирилл Серебренников представил в Каннах свой новый фильм "Жена Чайковского". Среди гостей — Алена Михайлова, Светлана Устинова, Наталья Османн
Кирилл Серебренников представил в Каннах свой новый фильм "Жена
GreedFall 2 официально анонсировали — игра выйдет в 2024 году
GreedFall 2 официально анонсировали — игра выйдет в 2024 году

Топ на сегодня

Лунный день сегодня 18 мая 2022 года
Лунный день сегодня 18 мая 2022 года
Лена Перминова показала кадры с первого дня рождения годовалого сына
Лена Перминова показала кадры с первого дня рождения годовалого сына
Татьяна Васильева назвала сбежавших звезд «свиньями»
Татьяна Васильева назвала сбежавших звезд «свиньями»
Кто победил на Евровидение 2022 года: какая страна, финал конкурса, Украина, новости с фото
Кто победил на Евровидение 2022 года: какая страна, финал конкурса,
Лолита Милявская появилась на премии «Жара» в шикарном черном платье с перьями
Лолита Милявская появилась на премии «Жара» в шикарном черном платье

Еще по теме

Оксана Акиньшина отдала детей бывшему мужу
Оксана Акиньшина готова судиться с бывшим супругом за детей
Оксана Акиньшина станет мамой в третий раз
Резо Гигинеишвили рассказала о забранных детях у Оксаны Акиньшиной