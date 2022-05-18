Рябухин призвал Минпромторг и Минтранс объединить усилия по развитию авиаотрасли
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Рябухин призвал Минпромторг и Минтранс объединить усилия по развитию авиаотрасли

Рябухин призвал Минпромторг и Минтранс объединить усилия по развитию авиаотрасли

17:04  Автор: Михаил Хорошилов



Минпромторг и Минтранс должны объединить усилия по созданию стратегии долгосрочного развития авиаотрасли в России. Об этом заявил в пресс-центре «Парламентской газеты» Сергей Рябухин, первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

В конце апреля «Коммерсант» сообщил о том, что Минтранс разработал проект комплексной программы авиатранспортной отрасли до 2030 года. Согласно документу, парк самолетов отечественного производства за это время должен пополниться на одну тысячу самолетов. Однако официально ведомство проект пока не опубликовало.    

«Минпромторг и Минтранс, два ведомства, их усилия нужно объединить как никогда (в разработке) стратегии долгосрочного развития авиации. Программы этой пока нет», — сказал Рябухин и назвал это задачей «номер один» для авиаотрасли страны.

Проблема с авиаперевозками в России возникла после того, как крупнейшие производители пассажирских самолетов Boeing и Airbus в начале марта объявили о прекращении технической поддержки своих бортов в стране на фоне санкций.



#авиа #транспорт

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По материалам: pnp.ru

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