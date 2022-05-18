Самые лучшие и самые худшие черты характера Скорпионов

Вадим Карасев

Скорпионы — люди со сложным характером. Несмотря на это, у Скорпионов есть и много положительных черт, о которых почему-то многие забывают. Астрологи поведали все о об этих необычных людях.

Скорпионы — люди, у которых есть свои уязвимые точки. С другой стороны у них весьма сильный характер, которым многие восхищаются. Они часто становятся для окружающих примером для подражания, потому что у них всегда есть чему поучиться.

Самые лучшие черты характера Скорпионов

Скорпионы очень любят свою семью. Что бы ни не делали и не говорили, для Скорпиона самыми важными людьми на планете являются их дети, вторая половинка и родители. Это очень ответственные люди, которые никогда не бросят своих близких на произвол судьбы. Если кому-то тяжело, они не задумываясь направят все ресурсы на стабилизацию обстановки в семье и в жизни каждого его человека в частности.

Страстность. Скорпионы не теряют страсти в отношениях, сколько бы лет им не пришлось прожить бок о бок с любимым человеком. Они так же сильно любят вторую половинку, как и 20, 30 лет назад. Это чувственные и романтичные люди, которым не нужно заставлять себя проявлять любовь. Она сочится из них сама по себе.

Верность. Вы вряд ли найдете кого-то более верного, чем Скорпиона. Эти люди не желают делать кому-то больно. Согласно исследованиям и опросам, Скорпионы реже других Знаков ходят налево и прерывают брак. Им это не просто не нужно — они даже не задумываются об этом ни на секунду.

Нежелание следовать правилам. Это качество их характера можно причислить как к плохим, так и к хорошим. Плюсов у него больше, чем минусов, поэтому оно в списке лучших. Скорпионы не следуют правилам, которые ограничивают их свободу или заставляют их чувствовать себя неполноценными, несчастными. Это люди-бунтари, которые борются за свои права и за права своих близких, друзей. Им не все равно и они искренни в своих попытках изменить мир к лучшему.

Худшие черты характера Скорпионов

Ревность. Это обратная сторона медали, если смотреть на верность Скорпионов. Вы можете быть уверены в том, что они не пойдут налево, но придется также доказывать им свою верность в ответ. Если у них есть сомнения, нужно относиться к этому спокойно. Да, Скорпионы любят проверять свою вторую половинку и зачастую вовсе ведут себя как собственники, но это не значит, что с этим нельзя жить.

Мстительность и злопамятность. Если вы перешли Скорпиону дорогу, вам несдобровать. Это касается не только их врагов. Ваша вторая половинка, рожденная под данным Знаком, совершенно точно помнить все ваши ошибки, неприятные слова, негативные поступки. Скорпион не будет вам мстить, но рано или поздно точно припомнит вам ваши огрехи.