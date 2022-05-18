Школьников отправят в бесплатные туристические поездки

Тема: Пленарное заседание Госдумы 18 мая 2022 года

В Ростуризме пообещали вывести семейный и детский отдых на новый уровень. Об этом шла речь на «правчасе» в Госдуме 18 мая

17:21 Автор: Валерий Филоненко

Из-за прошлых ковидных неприятностей и нынешних санкционных ограничений туроператоры задолжали россиянам 40 миллиардов рублей. Ждать, когда эти деньги будут выплачены, придется долго, поэтому целесообразно подключить к решению задачи Правительство. Как вариант: вернуть туристам долг из госказны, установив поэтапный расчет операторов с бюджетом. Еще одна не менее важная задача: обеспечить качественный семейный отдых при приемлемых ценах на него. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил ради этого создать рабочую группу во главе с председателем профильного комитета, которая займется подготовкой поправок. Свое мнение спикер высказал на «правчасе» с участием руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой 18 мая.

Запрос на качественный отдых

Глава Ростуризма отчиталась за деятельность ведомства в Госдуме впервые, поэтому ее рассказ об удачах и неудачах депутаты восприняли, можно сказать, в доброжелательном ключе. Однако новые реалии, в которых оказалась наша страна, диктуют и суровые законы их восприятия. В следующий раз парламентарии будут куда взыскательнее, пообещал Вячеслав Володин, отметив, что в стране сегодня сформировался очевидный запрос на развитие внутреннего туризма, «но вот есть ли удовлетворенность от того, как он развивается?».

Увы, на сегодня нельзя сказать, что все решено с качеством туристического сервиса. Мест, где можно отдохнуть комфортно и не очень дорого, в стране не так много. Сервис пока уступает, а тот который на высоте — бюджетным не назовешь. По мнению председателя Госдумы, пока туриндустрия не нацелена на то, чтобы сделать семейный отдых более доступным и удобным, «потому что это хлопотно», а цель представителей рынка — получить как можно больше прибыли с наименьшими затратами.

«Если мы говорим о семейном отдыхе, значит, должны быть скидки, должны быть меры поддержки. Давайте выработаем эти предложения. Мы со своей стороны будем инициировать поправки в закон», — отметил спикер палаты.

Володин предложил создать рабочую группу во главе с председателем профильного комитета, которая займется подготовкой поправок в законодательство о детском и семейном отдыхе. В ее состав должны войти парламентарии, а также представители Ростуризма, Минпросвещения, Минтруда и Счетной палаты.

Председатель палаты посоветовал Зарине Догузовой эффективно использовать потенциал законодателей, вовлекая депутатский корпус в выработку полезных решений. И делать это следует как можно оперативнее, учитывая что многие страны под давлением могут отказаться принимать наших туристов, «а в другие мы и сами не поедем».





Поэтому Ростуризм намерен более продуктивно осваивать родные просторы. По словам Догузовой, для этого ведомство уже запустило программу бесплатных туристических поездок для школьников. В этом году поучаствовать в проекте смогут 100 тысяч учащихся из 18 регионов. Дети отправятся в тур с интересными экскурсионными программами и возможностью познакомиться с историей и культурой родного края или соседнего региона, уточнила она.

Общее финансирование программы в 2022 году составит около 500 миллионов рублей, а уже со следующего года сумма увеличится в три раза. Это позволит отправлять ежегодно в бесплатное путешествие по 200-300 тысяч детей, «чтобы они могли открывать для себя нашу страну».

Не нужен нам берег турецкий

Долги перед туристами нужно погасить

А вот с решением проблемы долгов туроператоров перед туристами за несостоявшиеся туры, обстоит все не так радужно. К началу этого года «пандемийная» задолженность с 44 миллиардов рублей сократилась до 5 миллиардов и оставалось буквально несколько месяцев для того, чтобы полностью ее закрыть, однако помешали введенные санкций. Долг по зарубежным направлениям снова вырос до 40 миллиардов рублей, пояснила Догузова.

«Мы понимаем, что нам нужно кардинально перестроить систему финансовых гарантий туроператоров перед туристами. Текущая система неэффективна, и в случае банкротства туроператора турист, как правило, получает буквально какие-то копейки. Мы предлагаем комплексное решение в проекте нового закона о туризме», — сказала глава Ростуризма.





Предложение разумное, но оно не позволяет решить задачу оперативно. Глава Комитета Госдумы по туризму и туристической инфраструктуре Сангаджи Тарбаев подчеркнул, что в профильном комитете не считают возможным продлить мораторий на выплату долга.

«Мы и так уже два раза продлевали, и люди нам просто не поверят. Мы общались с коллегами из Ростуризма, есть инициатива предложить за счет государства вернуть деньги гражданам через банки, а потом разработать механизм с использованием гибкого графика, чтобы туроператоры постепенно вернули эти деньги в бюджет. Иначе мы этот вопрос не решим», — добавил Тарбаев.

Также депутат предложил рассмотреть вариант отмены платного проезда по федеральным трассам в сторону юга, хотя бы на летний период, для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на тех, кто собирается там отдыхать.





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Кроме того, региональным правительствам необходимо рассмотреть возможность создания временных перехваточных парковок для того, чтобы люди, приехавшие на юг, могли оставить машину и перемещаться общественным транспортом. Из четырех авиапортов, которые раньше принимали туристов, сегодня работает только один — в городе Сочи, который стал на время большим транспортным хабом, отметил Тарбаев.

Сам аэропорт пока справляется, несмотря на то что его нагрузка выросла на 50 процентов. При этом получается, что основная нагрузка лежит на железной дороге и на автомобильном транспорте, заметил политик.

#отдых #туризм

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