Слух: 25+ игр Ubisoft добавят в Game Pass с подпиской Ubisoft+ Classics

Вадим Карасев





Несколько дней назад издательство Ubisoft неожиданно объявило, что подписка Ubisoft+ выйдет на Playstation, а классические проекты, которые входят в Ubisoft+ Classics, станут частью Playstation Plus. Появились слухи, что Ubisoft+ Classics доберется и до подписки Game Pass.

Инсайдер Green Ninja сообщил в Twitter, что 12 июня на Xbox & Bethesda Games Showcase компания Microsoft объявит о выходе Ubisoft+ Classics в подписке Game Pass. Напомним, похожим образом два года назад Microsoft объявила о включении подписки EA Play в Game Pass Ultimate.

Войдет Ubisoft+ Classics в обычный Game Pass или подписку Game Pass Ultimate — инсайдер не сообщил. Напомним, что на данный момент в коллекции Ubisoft+ Classics следующие игры:

Assassin’s Creed ValhallaFor HonorThe Crew 2Child of LightEagle FlightFar Cry 3: Blood DragonFar Cry 3 RemasterFar Cry 4Legendary FishingRisk: Urban AssaultSouth Park: The Fractured but WholeSouth Park: The Stick of TruthSpace JunkiesStar Trek: Bridge CrewStarlink: Battle for AtlasSTEEPThe CrewThe DivisionTrackmania TurboTransferenceTrials FusionTrials of the Blood Dragon GameTrials RisingValiant Hearts: The Great WarWatch DogsWerewolves WithinZOMBI

Издательство Ubisoft обещает в будущем расширить количество игр в подписке Ubisoft+ Classics.