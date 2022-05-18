Sniper Elite 5 можно предзагрузить по Game Pass — игра имеет солидный размер
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Sniper Elite 5 можно предзагрузить по Game Pass — игра имеет солидный размер

Sniper Elite 5 можно предзагрузить по Game Pass — игра имеет солидный размер


На приставках Xbox стала доступна предварительная загрузка игры Sniper Elite 5, которая выходит на следующей неделе — 26 мая. Игра сразу после релиза будет доступна в подписке Game Pass.

Игрокам, которые решили загрузить Sniper Elite 5, потребуется выделить немало места. На приставках Xbox Series X игра по предзагрузке потребуется около 80,63 Гб, а на Xbox Series S порядка 56,9 Гб.


Напомним, ранее разработчики Sniper Elite 5 поделились техническими деталями проекта на приставках Xbox.

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По материалам: newxboxone

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