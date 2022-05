Soulframe может быть новым проектом от создателей Warframe

Вадим Карасев





Игроки на Reddit обнаружили, что студия Digital Extremes, которая известна по проекту Warframe, зарегистрировала новую торговую марку. Новая марка получила название Soulframe — заявку на регистрацию подали на территории Европы — это обнаружили в базе euipo.

Soulframe регистрируется по игровым направлениям: Computer game software и Game services provided on-line from a computer network, что наводит игроков на мысли о возможном новом проекте от Digital Extremes. Не исключено, что он будет представлен уже в рамках летних игровых презентаций.





Напомним, что Warframe вышла в 2013 год, с того момента проект активно развивается. В прошлом году игра получила крупнейшее сюжетное обновление The New War, а в феврале этого года выпустили апдейт Angels of the Zariman.