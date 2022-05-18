Спутница Филиппа Киркорова высказалась о ее сравнении с известной певицей

Певец Филипп Киркоров появился на светском мероприятии с Асти. Певица Анна Асти ответила продюсеру Нателле Крапивиной, которая ранее сравнила ее с другой украинской исполнительницей Светланой Лободой. Комментарий появился на страничке в «Телеграм» видеоблогера Алены Жигаловой. «Очень лестно, что меня сравнивают с такой красивой женщиной, но я не думала, что белый цвет волос запатентован», сказала Анна Асти.Филипп Киркоров с Асти Ранее Нателла Крапивина, комментируя фото с фестиваля «Жара» Анны Асти и Филиппа Киркорова написала: «Слегка располневшая Лобода под руку с таинственным незнакомцем». Также Нателла Крапивина посмеялась над имиджем Анны Асти. «На секунду подумала, что это Лобода. Ан нет. Это украинская певица Анна Асти прекрасно вжилась в ее образ. Светлана Лобода, тебя клонировали», — заявила она.