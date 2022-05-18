Спутница Филиппа Киркорова высказалась о ее сравнении с известной певицей
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Спутница Филиппа Киркорова высказалась о ее сравнении с известной певицей

Спутница Филиппа Киркорова высказалась о ее сравнении с известной певицей
Певец Филипп Киркоров появился на светском мероприятии с Асти.   Певица Анна Асти ответила продюсеру Нателле Крапивиной, которая ранее сравнила ее с другой украинской исполнительницей Светланой Лободой. Комментарий появился на страничке в «Телеграм» видеоблогера Алены Жигаловой. «Очень лестно, что меня сравнивают с такой красивой женщиной, но я не думала, что белый цвет волос запатентован», сказала Анна Асти.
Филипп Киркоров с Асти Ранее Нателла Крапивина, комментируя фото с фестиваля «Жара» Анны Асти и Филиппа Киркорова написала: «Слегка располневшая Лобода под руку с таинственным незнакомцем». Также Нателла Крапивина посмеялась над имиджем Анны Асти. «На секунду подумала, что это Лобода. Ан нет. Это украинская певица Анна Асти прекрасно вжилась в ее образ. Светлана Лобода, тебя клонировали», — заявила она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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