Stray Blade перенесли на 2023 год, показали новый геймплей

Вадим Карасев





В прошлом году издательство 505 Games анонсировало проект Stray Blade, который разрабатывается для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. В игре предстоит исследовать Долину Акреи, которая представляет собой руины некогда существовавшей загадочной цивилизации. Заявленная интересная особенность проекта — «гиперотзывчивая боевая система», которой ранее посвящали отдельное видео.

Изначально релиз Stray Blade планировался на 2022 год, без указания точной даты выхода проекта. Похоже, что разработчикам требуется дополнительное время — сегодня издательство 505 Games объявило о переносе проекта на 2023 год.

Вместе с анонсом переноса игры на 2023 год, разработчики представили новый геймплей — его можно посмотреть ниже.

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